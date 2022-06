Spis treści: 01 Zagrzybienie organizmu. Co to?

02 Objawy zagrzybienia organizmu. Tak organizm woła o pomoc

03 Jak leczyć kandydozę?

04 Naturalnie odgrzybiania organizmu. Czego nie jeść?

05 Naturalne odgrzybianie organizmu. Co warto włączyć do diety?

06 Zioła a kandydoza. Te napary pomogą w odgrzybianiu organizmu

Zagrzybienie organizmu. Co to?

Kandydoza, nazywana jest wymiennie drożdżycą. To stan chorobowy w organizmie, który zostaje wywołany przez nadmiar drożdżaków Candidia. Grzyby te występują także w organizmach zdrowych osób - jeśli ich ilość jest odpowiednia, nie sprawiają zagrożenia. Jednak szczególne warunki powodują, że grzyby Candidia zaczynają nadmiernie się rozmnażać. Wówczas możemy odczuwać szereg nieprzyjemnych i uporczywych objawów.

Objawy zagrzybienia organizmu. Tak organizm woła o pomoc

Kiedy ryzyko wystąpienia kandydozy rośnie? Nadmierne namnażanie się grzybów Candida albicans najczęściej jest odpowiedzią organizmu na: nieodpowiednią dietę opartą o cukry proste, długotrwałą antybiotykoterapię, siedzący tryb życia, przewlekły stres.

Reklama

Zagrzybienie organizmu jest coraz powszechniejszym problemem. Wiele osób przez miesiące lub nawet lata bagatelizuje zwiastuny stanu chorobowego, jednocześnie dopuszczając do systematycznego pogarszania się sytuacji. Tymczasem grzyby wytwarzają toksyny, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Do najpopularniejszych objawów kandydozy należą:

bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, nudności,

brzydki zapach z ust,

problemy trawienne,

senność, osłabienie, zmęczenie,

bóle głowy,

obniżenie nastroju,

ogólne obniżenie odporności organizmu,

nawracające infekcje grzybicze skóry i pochwy.

Zdjęcie Kandydoza, nazywana jest wymiennie drożdżycą. Może wystąpić także na języku / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Niepokojące oznaki kandydozy

Jak leczyć kandydozę?

Leczenie kandydozy powinno obywać się pod okiem lekarza. W większości przypadków niezbędne jest bowiem zastosowanie leków. Farmakoterapia powinna zostać jednak uzupełniona także o domową profilaktykę. Niestety, aby pozbyć się problemu musimy wykazać się konsekwencją. Odgrzybianie organizmu to długotrwały procesem, który wymaga wysiłku i poświęcenia. Wiąże się bowiem nie tylko z przyjmowaniem odpowiednich preparatów i środków, ale także zmianą nawyków żywieniowych.

Jak pozbyć się z organizmu rozrośniętych grzybów? W przypadku kandydozy nie ma dróg na skróty. Ważne jest stopniowe wyłączanie z diety niekorzystnych produktów, a także włączanie do jadłospisu naparów i ziół, które sprzyjają odgrzybianiu i przynoszą ulgę. Podreperowanie przeciekającego jelita i naprawa systemu immunologicznego jest żmudnym procesem, który wymaga samozaparcia.

Zdjęcie Wciąż nawracające infekcje intymne? Przyczyną może być kandydoza / 123RF/PICSEL

Naturalnie odgrzybiania organizmu. Czego nie jeść?

Cukier prosty jest pożywką dla wszelkiego rodzaju grzybów, w tym także drożdżaków z rodzaju Candida. Zagrzybiony organizm domaga się słodyczy. Jeśli coraz częściej mamy ochotę na przekąski w postaci batonów, cukierków czy też drożdżówek, może być to sygnał, świadczący o rozwijającym się stanie chorobowym, wynikającym z namnażania się grzybów ponad normę.

Jakie produkty należy wyeliminować z jadłospisu w przypadku kandydozy? W pierwszej kolejności powinniśmy zrezygnować ze słodyczy i wszelkich wyrobów cukierniczych. Aby wygrać ze stanem chorobowym niezbędne jest także zrezygnowanie ze słodzenia herbaty, kawy czy też innych napojów.

Dieta przeciwko kandydozie nie powinna zawierać także:

żywności wysoko przetworzonej (fast food, słone paluszki, chipsy),

produktów zawierających mąkę pszenną (chleby, kluski, pierogi i makarony),

alkoholu,

napojów gazowanych,

gotowych marynat, sosów w słoikach (ketchup, musztarda) i puszkach,

serów (topionych, pleśniowych, żółtych),

mleka i produktów zawierających laktozę,

wędlin i tłustego mięsa.

Zdjęcie Cukier prosty jest pożywką dla wszelkiego rodzaju grzybów / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jak zapobiec grzybicy pochwy

Naturalne odgrzybianie organizmu. Co warto włączyć do diety?

Czym warto uzupełnić dietę przeciwgrzybiczą? Jeśli chcemy wyleczyć kandydozę powinniśmy przede wszystkim koncentrować się na jakości produktów, które włączamy do jadłospisu. Dania powinny zawierać pełnowartościowe artykuły spożywcze - naturalne, świeże i lokalne produkty to klucz do sukcesu.

Dieta przeciwgrzybiczna dopuszcza spożywanie niektórych gatunków mięsa (głównie chodzi o mięso chude: kurczak, indyk). Jednak eksperci przestrzegają, aby wybierać mięso ekologiczne lub takie, które pochodzi z pewnego źródła. W sklepach nie brakuje bowiem drobiu nafaszerowanego antybiotykami - taką żywność osoby walczące z drożdżakami powinny omijać szerokim łukiem.

Produkty, które warto włączyć do jadłospisu w przypadku kandydozy to:

kasze,

ryż dziki i brązowy,

jogurty, kefiry, maślanki,

orzechy i nasiona,

sezonowe warzywa, owoce,

nasiona roślin strączkowych: soczewica, ciecierzyca, soja, fasola,

herbaty ziołowe,

ryby,

ekologiczne jajka.

Zioła a kandydoza. Te napary pomogą w odgrzybianiu organizmu

W procesie odgrzybiania organizmu niezwykle ważną rolę odgrywają także zioła. Pomagają one oczyścić organizm z toksyn, wytwarzanych przez drożdżaki. Szczególnie polecane na odgrzybianie organizmu są napary z szałwii i nagietka. Można wypróbować także ekstrakt z jeżówki, któremu przypisuje się działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze.

Ziołami pomocnymi w leczeniu kandydozy są także:

tymianek, kminek, czarnuszka,

oregano,

drzewo herbaciane,

goździk, piołun.

Zdjęcie W procesie odgrzybiania organizmu niezwykle ważną rolę odgrywają także zioła / 123RF/PICSEL

Zobacz również:

Wypoczynek na plaży to też ryzyko. Czym można się zarazić na kąpielisku?

Kuracje ziołami. Sprawdź, co ci pomoże