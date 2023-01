Spis treści: 01 Tarczyca: co to jest?

02 Nadczynność tarczycy

03 Niedoczynność tarczycy

04 Nieodpowiednia dieta wykończy tarczycę

05 Nie popijasz leków wodą? Uważaj!

Tarczyca: co to jest?

Tarczyca jest niewielkim gruczołem, który znajduje się z przodu, w dolnej części szyi. Swoim kształtem przypomina nieco motyla — jest bowiem zbudowana z dwóch płatów, złączonych ze sobą wąską węziną. Tarczyca pełni niezwykle ważną funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Poprzez tzw. komórki pęcherzykowate produkuje hormony: tyroksynę oraz trójjodotryninę.

Niewielki gruczoł spełnia wiele ważnych funkcji. Wpływa między innymi na prawidłowy rozwój organizmu, odpowiadając za właściwy przebieg procesu dojrzewania oraz stymulując wzrost. Co więcej, reguluje pracę układu pokarmowego, układu nerwowego oraz układu kostnego. Ma także wpływ na gospodarkę wodną, lipidową oraz wapniowo-fosforanową. Zarządza również tempem przemian metabolicznych.



Reklama

Zaburzenia produkcji hormonów tarczycowych mogą spowodować nadczynność lub niedoczynność tarczycy.

Zobacz również: Jakiego koloru powinien być mocz? Co jego barwa mówi o naszym zdrowiu?

Nadczynność tarczycy

Nadczynność tarczycy to sytuacja, w której gruczoł uwalnia zbyt dużo hormonów, jakie są konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Chory skarży się wówczas na:

znaczny spadek wagi,

drażliwość,

nerwowość,

duszności,

zaburzenia miesiączkowania.

Niektóre osoby obserwują również częste kołatanie serca oraz nadmierną potliwość. Nadczynność tarczycy jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, zagrażając wówczas życiu płodu.

Zdjęcie Tarczyca jest niewielkim gruczołem, który znajduje się z przodu, w dolnej części szyi / 123RF/PICSEL

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy to sytuacja, w której gruczoł uwalnia zbyt małą ilość hormonów, powodując tym samym wiele charakterystycznych objawów. Wśród nich znajduje się między innymi:

nadmierna senność,

uczucie ciągłego zmęczenia,

znaczne przybieranie na wadze.

Możliwość występowania niedoczynności tarczycy zwiększa się wraz z wiekiem. Przyczyną jej powstania może być między innymi niedobór jodu, niektóre leki, zapalenie tarczycy czy usunięcie tarczycy.

Zobacz również: Błyskawicznie wyszczuplisz odstający brzuszek. Domowe sposoby na gazy w jelitach

Nieodpowiednia dieta wykończy tarczycę

Często sięgasz po fastfoody i słodycze? To pierwszy krok, aby skutecznie zaszkodzić swojej tarczycy. Chińscy naukowcy udowodnili, iż nadmierne spożywanie wysokoprzetworzonej żywności może zwiększać ryzyko nadczynności tarczycy o nawet 69 proc. W badaniach opublikowanych na łamach czasopisma "Food&Function" wykazano, że bogata w konserwanty i substancje słodzące dieta może być bardzo szkodliwa, zaburzając pracę tarczycy.

Unikać powinniśmy więc przede wszystkich tłuszczów trans, tłuszczów nasyconych oraz prostych cukrów, zawartych w przetworzonej żywności. Warto ograniczyć również spożywanie mięsa, które zawiera dodatkowe estrogeny lub antybiotyki.

Co więcej, znaczenie ma również zdrowy tryb życia i odpowiednia ilość ruchu. Jego brak sprzyja bowiem otyłości i innym problemom, które są bezpośrednio związane z przemianą materii. Pojawiające się w naszym organizmie zaburzenia metaboliczne mogą wpłynąć na produkcję hormonów tarczycy, co w efekcie może skutkować jej niedoczynnością.

Zdjęcie Często sięgasz po fastfoody i słodycze? To pierwszy krok, aby skutecznie zaszkodzić swojej tarczycy / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Czy kawa może zwiększać ryzyko raka żołądka? Naukowcy nie mają wątpliwości

Nie popijasz leków wodą? Uważaj!

Jak wynika z ustaleń brytyjskich naukowców z Uniwersytetu w Kent, niezwykle niekorzystny dla naszego zdrowia, a w szczególności dla gruczołu tarczycy, jest również fluor. Pierwiastek ma nie tylko wstrzymywać produkcję hormonów, ale również powodować depresję, zmęczenie i otyłość.

Mimo iż w dzisiejszym świecie nie jest to łatwe, powinniśmy zredukować obecny w naszym życiu stres. Zakłóca on bowiem naszą równowagę, czego efektem są problemy ze zdrowiem. Ciągłe napięcie wpływa nie tylko na pracę naszego mózgu, ale również tarczycy. Badania z US National Library od Medicine jasno wskazują, że pod wpływem stresu następuje tłumienie receptorów tarczycy, co mocno zaburza pracę całego organizmu.

W prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy znaczenie może mieć również sposób przyjmowania przez nas koniecznych lekarstw. Powinniśmy popijać je wyłącznie wodą, a unikać używania do tej czynności mleka, kawy czy soku z cytrusów, które mają zdolność do pobudzania w wątrobie enzymów zaburzających metabolizm wielu lekarstw.