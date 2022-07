Spis treści: 01 Pestki z arbuza: właściwości

02 Czy można jeść surowe pestki z arbuza?

03 Jak jeść pestki z arbuza?

04 Pestki z arbuza w kuchni: do czego je wykorzystać?

05 Pestki z arbuza: dla kogo nie są wskazane?

Wyrzucasz pestki z arbuza? Lepiej upraż je na patelni i zjedz. Nie tylko są smaczne, ale mają mnóstwo cennych właściwości. Co warto wiedzieć o pestkach arbuza i jak je spożywać?

Pestki z arbuza: właściwości

Pestki arbuza przypominają w smaku pestki słonecznika, ale mają dodatkowo lekko orzechowy posmak. Zawierają sporo tłuszczu i białka, więc są dość kaloryczne, ale ich pozostałe zalety sprawiają, że powinniśmy sięgać po nie jak najczęściej!

Pestki z arbuza są doskonałym źródłem argininy – aminokwasu, który reguluje ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej oraz magnezu, żelaza, potasu, witamin z grupy B, cynku oraz manganu. Pestki to także doskonałe źródło przeciwutleniaczy, które chronią komórki, białka i DNA przed wolnymi rodnikami, zmniejszają ryzyko nowotworów, cukrzycy, chorób układu krążenia i zapobiegają starzeniu się organizmu.

Badania wykazały, że pestki z arbuza mają silne działanie:

przeciwbakteryjne

przeciwpasożytnicze

przeciwzapalne

przeczyszczające

antyutleniające

przeciwbólowe

Wspierają one także pracę nerek i regenerują wątrobę. Pestki arbuza stosuje się również do leczenia infekcji układu moczowego, a nawet przy nocnym moczeniu. Skutecznie walczą też z chorobami układu pokarmowego np. kandydozą i chronią skórę przed poparzeniami słonecznymi.

Czy można jeść surowe pestki z arbuza?

Przez długi czas pokutowało stwierdzenie, że pestek z arbuza nie wolno jeść na surowo - miały one być szkodliwe, a nawet trujące. Dziś wiemy, że przekonanie to było błędne, a surowe pestki są nie tylko bezpieczne, ale bardzo odżywcze. Najlepiej jednak spożywać nasiona suszone i prażone - to smaczna przekąska, która z powodzeniem zastąpić może niezdrowe chipsy czy mocno kaloryczne orzeszki.

Jak jeść pestki z arbuza?

Porady Jak rozpoznać słodkiego arbuza? Zwróć uwagę na ten szczegół Pestki arbuza można spożywać na surowo, ale należy pamiętać, że są one bardzo bogatym źródłem błonnika i zjadane w dużych ilościach mogą spowolnić metabolizm, a nawet powodować zaparcia.

Najlepiej je więc uprażyć. W tym celu surowe pestki arbuza należy przyprawić do smaku oliwą z oliwek i solą, a następnie włożyć do piekarnika lub na patelnię. Prażone pestki arbuza można chrupać solo lub dodawać je do sałatek czy owsianek. Świetnie smakują także z ulubionym jogurtem.

Pestki z arbuza w kuchni: do czego je wykorzystać?

Po pestki z arbuza z powodzeniem sięga także od wieków Ajurweda, czyli tradycyjna medycyna indyjska. Osoby, które ją stosują, piją zdrowotną herbatkę, przygotowaną z 20-30 wysuszonych pestek, które są następnie mielone i gotowane przez 15 minut w dwóch litrach wody. Taką herbatkę należy pić przez dwa dni, a następnie zrobić dzień przerwy i znów wrócić do spożywania napoju. Wzmacnia on funkcjonowanie nerek i obniża ciśnienie krwi.

Pestki z arbuza wykorzystuje się głównie w kuchni bliskowschodniej i azjatyckiej, ale i my z powodzeniem możemy dodawać je do ulubionych dań. Pestki będą świetnym dodatkiem np. do zup-kremów, które najczęściej podaje się w Polsce z groszkiem ptysiowym, pestkami słonecznika czy dyni. Możemy także posypać nimi letnią sałatkę, a nawet dodać do domowych deserów i lodów. Choć trudno w to uwierzyć, "na słodko" smakują naprawdę dobrze!

Zdjęcie Prażone pestki arbuza skutecznie zwalczają np. kandydozę / 123RF/PICSEL

Pestki z arbuza: dla kogo nie są wskazane?

Choć pestki z arbuza są bezpieczne i można spożywać je nawet na surowo, to lepiej nie podawać ich małym dzieciom. Nie powinny spożywać ich także osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego, nawracające zaparcia, wzdęcia czy gazy. Szczególnie niewskazane jest spożywanie pestek na noc.

