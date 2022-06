"Nos alkoholika" zdradza nie tylko problemy z alkoholem

Tak zwany "nos alkoholika" to tak naprawdę choroba nosząca nazwę rhinophyma, co z greckiego oznacza "wzrost nosa". Jej powiązania z nadmiernym piciem napojów wyskokowych są według badaczy niewielkie.

Rhinophyma, czyli inaczej guzowatość nosa, jest powodowana przez przewlekły stan zapalny skóry, który wynika z pękania naczyń krwionośnych i prowadzi do zmiany wyglądu nosa.



Staje się on zaczerwieniony, obrzmiały, na skórze powstają nierówności i rany. Ostry przebieg tej choroby może doprowadzić do poważnych zniekształceń i zwyrodnień, odbarwiając dodatkowo nos i policzki na kolor purpurowy. By jednak do tego doszło, choroba musi rozwijać się nieleczona latami.

W grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia guzowatości nosa znajdują się osoby o jasnej karnacji i te cierpiące na trądzik różowaty. Rhinophyma dotyka częściej mężczyzn niż kobiet.



Zaczerwienienie skóry w przebiegu tego schorzenia jest powiązane z niedoborem dehydrogenazy alkoholowej, czyli enzymu rozkładającego alkohol, lub zaognionym przebiegiem trądziku różowatego.

Co może wywołać "nos alkoholika"?

Picie alkoholu.



Spożycie pikantnych potraw.



Zbyt długie przebywanie na słońcu.

Bardzo niskie lub wysokie temperatury.



Obciążające ćwiczenia.

Stres.

Gorące kąpiele i prysznice.

