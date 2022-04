Kocanka piaskowa należy do rodziny astrowatych i rośnie dziko w większości krajów Europy. W Polsce jest to roślina dość pospolita. Kocanka piaskowa kwitnie od lipca do października, zapylana jest przez owady, a występuje najczęściej na glebach piaszczystych i suchych, nieużytkach, skarpach czy przydrożach. Ma żółto-pomarańczowe kwiaty, a jej ziele wyróżnia się szarym odcieniem.

Roślina ta od 1983 roku objęta jest w Polsce ochroną gatunkową, a głównym zagrożeniem jest jej zbieranie z siedlisk naturalnych w celach leczniczych. Na szczęście można ją uprawiać zarówno na balkonie, jak i w przydomowym ogródku i w pełni korzystać z jej walorów, które zresztą doceniano już w średniowieczu!

Kocanka piaskowa jest bogatym źródłem olejków eterycznych, garbników roślinnych oraz karotenoidów, dzięki którym wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe, przeciwbólowe, antygrzybiczne i przeciwwirusowe.

Kocankę piaskową z powodzeniem stosować można przy problemach trawiennych oraz zaburzeniach pracy wątroby - pobudza ona bowiem produkcję żółci. Łagodzi także nerwicę żołądka i działa rozkurczowo.

Roślinę tę stosować można także zewnętrznie, np. na blizny, siniaki oraz wysypki i, co ciekawe, wykorzystywana jest ona również do produkcji kosmetyków. Kocanka ma bowiem działanie przeciwstarzeniowe, a olej kocankowy dodatkowo łagodzi cerę trądzikową i naczynkową.

Zdjęcie Napar z kocanki skutecznie leczy choroby układu trawiennego / 123RF/PICSEL

Pij napar codziennie przed snem, by skutecznie odtruć wątrobę

Osoby cierpiące na dolegliwości ze strony układu trawiennego i zaburzenia pracy wątroby z powodzeniem pić mogą ziołowy napar na bazie tej rośliny.

Wystarczy zalać jedną łyżkę suszonego ziela szklanką zimnej wody i doprowadzić całą miksturę do wrzenia. Gdy ostygnie, należy odcedzić napar i pić go przez trzy tygodnie, zawsze przed snem.

UWAGA! Wszystkie terapie na bazie ziół powinny być konsultowane z lekarzem. Naparu z kocanki piaskowej nie mogą pić osoby z nadwrażliwością na rośliny astrowate, pacjenci z kamicą dróg żółciowych oraz kobiety w ciąży i karmiące.

