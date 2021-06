Podpowiadamy, jak ze szparagów przygotować remedium na kaca!

Szparagi zawierają pewne aminokwasy i minerały, które pozwalają złagodzić kaca - wskazują specjaliści z Institute of Food Technologists powołując się na badania koreańskich naukowców z Jeju National University.

Ponadto pozwalają chronić komórki wątroby przed uszkodzeniem. Z badań wynika również, że szparagi mogą pomóc w zwiększeniu poziomu enzymów, które pomagają organizmowi w metabolizowaniu alkoholu.

Zatem przed suto zakrapianym spotkaniem warto pomyśleć o porcji pysznych szparagów.

Dla tych, którzy nie należą do miłośników szparagów lub tych, którzy nie mają pomysłu, jak je przygotować, zdradzamy przepis, który podbije serca również tych, którzy do tej pory stronili od tych soczystych zielonych pędów.

Autorem przepisu jest ceniony szef kuchni Yotam Ottolenghi, który słynie z upodobania do kulinarnej prostoty, zatem na gotowanie nie poświęcimy więcej niż 20 minut.

Zdjęcie Szparagi wspomagają pracę jelit oraz wątroby, co wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie / 123RF/PICSEL

"Gotowanie szparagów to jedno z najłatwiejszych zadań w kuchni. Nie wymaga prawie żadnych przygotowań, szparagi są pieczone w piekarniku, wystarczy jedynie usmażyć migdały i kapary" - zapewnia szef kuchni.

Do przygotowania tego dania potrzebujemy: 600 gramów szparagów, odcinamy ich końcówki, 3 łyżki oliwy z oliwek, sól, pieprz, 2 łyżki masła, około 20 gramów posiekanych migdałów lub płatków migdałowych, 3 łyżki małych kaparów, ćwierć szklanki posiekanego koperku.

W czasie gdy piekarnik rozgrzewa się do temperatury 220 stopni Celsjusza, przygotowujemy szparagi - wystarczy dokładnie polać je oliwą, posypać solą i świeżo zmielonym pieprzem.

Szparagi układamy na wyłożonej papierem do pieczenia blasze i wkładamy do piekarnika na około 10 - 12 minut. Pieczemy je do czasu aż się zrumienią, w trakcie pieczenia można je obrócić.

Zdjęcie Szparagi mogą także pomóc na złe samopoczucie po spożyciu alkoholu / 123RF/PICSEL





W tym czasie w rondelku roztapiamy masło i doprowadzamy do wrzenia, należy jednak uważać, aby się nie przypaliło, następnie wrzucamy posiekane migdały i smażymy do czasu aż będą miały złoty kolor. Na patelni rozgrzewamy oliwę i wrzucamy kapary, smażymy je około dwie minuty, aż staną się chrupiące.

Szparagi układamy na talerzu, polewamy masłem z migdałami i posypujemy odcedzonymi kaparami. Całość dekorujemy koperkiem.

To danie sprawdzi się doskonale jako przekąska, będzie również świetnym dodatkiem do dań mięsnych i rybnych, choć, szparagi w tym wydaniu są tak pyszne, że warto się nimi delektować właśnie w takiej prostej odsłonie.

Zdjęcie Przygotowanie potraw ze szparagów jest proste, więc wiele osób poradzi sobie z tym zadaniem bez problemu / 123RF/PICSEL

Zdjęcie O zdrowe jelita warto zadbać właśnie poprzez zdrową i zbilansowaną dietę bogatą w witaminy, błonnik i minerały / 123RF/PICSEL