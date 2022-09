Pomoże na ból gardła, zadziała odkażająco na organizm. Jak zrobić nalewkę z miodu?

Zdrowie

Dołącz do nas:

Świetnie rozgrzeje, zachwyci smakiem, a do tego jest niezwykle łatwa w przygotowaniu. Nalewka z miodu, bo o niej mowa, posiada szereg zdrowotnych właściwości. Do jej przygotowania wystarczy zaledwie chwila. Warto zwrócić jednak uwagę na miód. Nie każdy nadaje się bowiem do przyrządzenia miodówki.

Zdjęcie Nalewka miodowa na spirytusie świetnie rozgrzeje / 123RF/PICSEL