Dieta a zdrowie

Zdrowie Podtruwają nas każdego dnia. Szkodliwe dodatki do żywności Zbilansowana dieta pełna niezbędnych witamin i minerałów jest istotna nie tylko ze względu na utrzymanie smukłej sylwetki. Przyczynia się również do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz zachowania zdrowia i pełni sił.

Zróżnicowana i pełnowartościowa dieta jest kluczem do minimalizowania ryzyka wystąpienia niektórych chorób, takich jak np. otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, czy też miażdżyca. Nie tak dawno pisaliśmy o kardiolożce Elizabeth Klodas, która podzieliła się radami dotyczącymi profilaktyki chorób serca. Na liście produktów, których lepiej unikać, by mieć zdrowe serce, wskazała m.in. białe pieczywo, margarynę, tłuste mleko i napoje gazowane.

Reklama

Jak się okazuje, w profilaktyce nowotworów jest podobnie. Naukowcy bliżej przyjrzeli się wyborom żywieniowym pewnej grupy osób i wywnioskowali, co może przyczyniać się do wzrostu zachorowalności na raka.

Jak żywność wysoko przetworzona wpływa na zdrowie?

Jak czytamy na Imperial College London, nadmierne spożywanie żywności wysoko przetworzonej może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka. Mało kto jednak o tym myśli. Większą uwagę przykuwają reklamy, które promują tę żywność jako tanią, szybką i co najważniejsze, zdrową opcję. Prawda jest jednak taka, że jest wypełniona po brzeg solą, cukrem, niezdrowymi tłuszczami i innymi sztucznymi dodatkami.

Zdjęcie Na liście żywności wysoko przetworzonej znajdują się m.in. słodzone napoje gazowane / Picsel / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Wolisz smak słodki czy słony? Naukowcy: Jeden rodzaj dań napędza chorobę Alzheimera

Brytyjscy naukowcy postanowili przebadać 200 tys. dorosłych osób w średnim wieku i dokładnie przyjrzeć się, jak żywność wpływa na ich zdrowie. Obserwacje pod kątem rozwoju jakiegokolwiek raka trwały 10 lat. Analizy wykazały, że nadmierne spożywanie wysoko przetworzonej żywności wiązało się ze wzrostem ryzyka pojawienia się nowotworu, zwłaszcza w obrębie jajnika oraz mózgu. Poza tym wskazano na zwiększone ryzyko śmierci związane z rakiem piersi oraz jajnika. Oczywiście podczas badań uwzględniono inne czynniki środowiskowe, żywieniowe i behawioralne takie jak np. palenie tytoniu oraz wskaźnik masy ciała.

Co to jest żywność wysoko przetworzona?

Żywność wysoko przetworzona to nic innego jak produkty, które zostały poddane przemysłowym metodom przetwarzania. Wszystko po to, by przyspieszyć proces ich przygotowywania oraz zwiększyć trwałość. Nie zawiera ona wiele wartości odżywczych, ale za to jest bogata w różnego rodzaju sztuczne dodatki. Do żywności wysoko przetworzonej zalicza się m.in.:

parówki

słodzone płatki śniadaniowe

napoje gazowane

masowo produkowane pieczywo

produkty instant

chipsy

słodycze

lody

gotowe dania

sosy do makaronów

mrożoną pizzę

Dr Eszter Vamos, jeden z autorów wyżej wspomnianego badania, z Imperial College London's School of Public Health, powiedział, że chociaż ich analiza nie wskazała związku przyczynowego, to istnieją dowody na to, że ograniczenie spożywania żywności wysoko przetworzonej ma korzystny wpływ na zdrowie.

Zdjęcie Żywność wysoko przetworzona nie zawiera wielu wartości odżywczych, ale za to jest bogata w różnego rodzaju sztuczne dodatki / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Objaw nowotworu zauważysz wchodząc po schodach. Lekarka alarmuje

Z kolei dr Kiara Chang stwierdziła, że obecnie w Wielkiej Brytanii spożycie żywności wysoko przetworzonej jest na zaawansowanym poziomie, co jest niepokojącym zjawiskiem. Dodała, że ludzkie organizmy mogą nie reagować tak samo na produkty wysoko przetworzone, jak na te świeże, odżywcze i minimalnie przetworzone. Jej zdaniem nasze środowisko żywnościowe wymaga pilnej reformy, aby chronić ludność przed wysoko przetworzoną żywnością i jej wpływem na zdrowie.

Nie da się ukryć, że żywność wysoko przetworzona kusi osoby, które mają mało czasu na przygotowywanie posiłków. Poza tym jest tania i zachęca do kupna za pomocą kolorowych opakowań. Dr Chang uważa, że to gospodarstwa domowe z niskimi dochodami są najbardziej narażone na nadmierne spożywanie tej niezdrowej żywności. Dodała jednak, że jest zwolenniczką pojawienia się jasnych etykiet ostrzegawczych na opakowaniach, które umożliwiałyby konsumentom dokonywanie rozsądnych wyborów.

***