Czym są tętnice i dlaczego powinniśmy o nie dbać?

Tętnice w naszych ciałach rozszerzają się i zwężają zgodnie z pracą serca, a dzieje się tak za sprawą sprężystości tętnic, za które odpowiadają tkanki łączne sprężyste na ich ścianach.

Tętnice w naszym ciele możemy podzielić na:

- duże,

- średnie,

- małe, zwane tętniczkami.

W odróżnieniu od żył, tętnice mają w sobie wyższe i bardziej zmienne ciśnienie przewodzonej krwi. Z tego względu grubość ich ścian jest większa. To niezwykle ważne naczynia krwionośne w naszych organizmach i warto o nie dbać, by ciało funkcjonowało poprawnie i abyśmy mogli długo cieszyć się zdrowiem.

Zdjęcie Soczewica to klasyczny przykład produktu, który może mieć zbawienny wpływ na nasze tętnice / 123RF/PICSEL

To co może zagrażać tętnicom to blaszka miażdżycowa, czyli złogi cholesterolu. Złogi te przyczyniają się do tamowania drogi, którą płynie krew. Aby temu zapobiegać należy przede wszystkim skupić się na aktywności fizycznej i na diecie.

Dieta to klucz do zdrowych tętnic. Co warto jeść, by ustrzec się przed złogami w tętnicach?

Co wobec tego należy spożywać, by długo cieszyć się zdrowymi tętnicami i oczyścić je z ewentualnych złogów? Żeby nie dopuścić do choroby, jaką jest miażdżyca, należy przestrzegać kilku zasad zdrowej i zbilansowanej diety.

Dieta wysokobiałkowa może zwiększać ryzyko zawału Złogi cholesterolowe mogą się odkładać w każdej tętnicy, ale najczęściej znajdują się w tętnicach wieńcowych, szyjnych, które zaopatrują mózg w krew, oraz w tętnicach doprowadzających krew do nóg.

Długo jednak możemy nie odczuwać skutków odkładania się cholesterolu w naszych tętnicach, dlatego tak ważna jest profilaktyka w zakresie spożywanych produktów.

Na liście produktów wskazanych znajdują się rozmaite artykuły spożywcze i nawet osoby mające wyrafinowany gust, znajdą coś dla siebie. Chociażby łatwo dostępna w sklepach soczewica, która bogata jest w potas i magnez, może pomóc w walce z cholesterolem.

Badania kanadyjskich naukowców udowodniły, że spożywanie nasion roślin strączkowych pomaga znacząco obniżyć poziom tak zwanego "złego" cholesterolu LDL.

Zaskakującym produktem na tej liście może być dla niektórych kakao, kojarzone z kaloryczną, słodką czekoladą. Jednak samo kakao, może przyczynić się do korzystnych efektów dla naszego ciała! Kakao zawiera antyoksydanty, a one odpowiedzialne są za hamowanie procesu utleniania cholesterolu i tym samym zapobiegają powstawaniu zmian miażdżycowych.

Zdjęcie Kakao to obowiązkowy produkt nie tylko w kuchni łasucha / 123RF/PICSEL

Produkty, które mogą cię zaskoczyć! Tętnice będą ci za to wdzięczne

Podobnie niektórych może dziwić zalecane spożycie awokado, które uważane jest za kaloryczny i tłusty owoc. Jest on jednak sprzymierzeńcem w walce o właściwy poziom cholesterolu we krwi. Awokado zawiera statytny, czyli substancje obniżające poziom cholesterolu w organizmie.

Pomocne też okazuje się siemię lniane, polecane w problemach układu pokarmowego. Podobnie jak awokado, siemię lniane zawiera statyny. Zbawienny wpływ na pracę tętnic mają także produkty zawierające kwasy omega-3 i -6. Do tej grupy zaliczyć możemy śledzie, które bogate są w kwasy omega-3, które odpowiedzialne są za produkcję substancji przeciwdziałającym się zlepianiu się płytek krwi.

Prócz kwasów omega-3 w olej rzepakowy i olej z czarnuszki zawierają także kwasy omega-6. Sam olej rzepakowy posiada także fitosterole, czyli substancje zmniejszające jelitowe wchłanianie cholesterolu.

Jeżeli lubicie jeść na śniadanie owsiankę, to jest to doskonały pomysł. Płatki owsiane bogate są w beta-glukany, czyli związki o działaniu obniżającym poziom cholesterolu we krwi. Przy okazji dobrze działają także na perystaltykę jelit i już w tym miejscu hamują wchłanianie się cholesterolu do krwi.

Dla urozmaicenia dań, często dodajemy do nich czosnek, bądź cebulę i spożywanie tych produktów także jest korzystne dla naszych tętnic.

Czosnek zawiera allicynę, ajoen i galicynę, które zwalczają trójglicerydy, a także zapobiega powstawaniu procesów zapalnych w naczyniach krwionośnych. Z kolei cebula dzięki zawartej w niej kwercytynie rozpuszcza fibrynę, która powoduje zakrzepy krwi.

Karczoch i dynia, niekiedy niedoceniane warzywa kuchni polskiej, mogą również wpłynąć pozytywnie na nasze tętnice. Regularne spożycie karczocha pomogą obniżyć cholesterol we krwi nawet o 20 proc. Fani kuchni azjatyckiej także powinni być zadowoleni, często wykorzystywany w potrawach sezam jest źródłem fitosteroli, które obniżają cholesterol we krwi, a zawarty w brązowym ryżu kwas foliowy wspiera likwidację powstałych już blaszek miażdżycowych.

Na liście produktów pomocnych w walce o zdrowe tętnice znajdziemy także szpinak, natkę pietruszki czy fasolkę szparagową.

Zdjęcie Czerwony ryż - ma słodkawy smak, świetnie zbija cholesterol / 123RF/PICSEL

Co z wysiłkiem fizycznym? Sport a zdrowe i czyste tętnice

Zbilansowana i zdrowa dieta, oparta głównie na warzywach, jest zawsze dobrym pomysłem dla naszego układu krwionośnego czy układu trawiennego.

To, co znajduje się na naszych talerzach każdego dnia ma niemal bezpośredni wpływ na stan naszych tętnic. Do tego aktywny styl życia, uprawianie sportów, czy nawet częstsze spacerowanie, to najskuteczniejsza profilaktyka chorób układu krążenia.

Ćwiczenia pomagają zapobiegać miażdżycy w połączeniu ze zdrową dietą. Obniżają poziom "złego" cholesterolu LDL, a jednocześnie zwiększają poziom HDL, zwanego potocznie "dobrym" cholesterolem. Aktywność fizyczna pomaga tętnicom pozostać w dobrej formie, a przy okazji w ten sposób walczymy również z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy: nadciśnieniem, cukrzycą, otyłością, stresem i okolicznościami sprzyjającymi tworzeniu się skrzepów krwi.

Wysiłek fizyczny podejmowany na rzecz prewencji chorób układu krążenia powinien być jednak zracjonalizowany i w przypadku występowania chorób, zawsze konsultowany z lekarzem.

