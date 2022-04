Jakie są właściwości jajek?

Wiele osób chętnie sięga po jajka m.in. na śniadanie. Można je przyrządzić na różne sposoby, a do tego są smaczne i pożywne. Wcześniej jednak myślano, że nie powinno się spożywać ich za często. Teraz jednak zdaniem ekspertów można je jeść nawet co 2-3 dni. Wszystko przez to, że mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Zaleca się spożywanie jajek, ponieważ zawierają ogromne ilości aminokwasów i antyoksydantów. Poza tym są źródłem witamin A, D, E i K oraz witamin z grupy B. Zawierają także spore ilości żelaza oraz związków fosforu i siarki. Ponadto dostarczają niewielkich ilości potasu, wapnia, miedzi, jodu oraz manganu.

Spożywanie jajek ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu

Najgorszy sposób przygotowywania jajek

Zdaniem dietetyków smażenie jajek wcale nie jest dobrym pomysłem. Duża ilość tłuszczu i zbyt wysoka temperatura sprawiają, że zdrowy posiłek traci swoje prozdrowotne właściwości. Rozwiązaniem może być np. przygotowywanie jajecznicy na parze.

Wiele osób smaży jajka na maśle, które jest nie tylko kaloryczne, ale także bogate w tłuszcze nasycone. Przygotowywanie jajek w ten sposób raz na jakiś czas nie niesie za sobą konsekwencji, jednak sięganie po masło do smażenia regularnie może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Wszystko przez to, że zbyt duża ilość tłuszczów nasyconych sprzyja wzrostowi poziomu cholesterolu, a to z kolei może prowadzić do miażdżycy oraz innych schorzeń układu krwionośnego. Dietetycy polecają więc zdrowsze tłuszcze takie jak np. oliwa z oliwek.

Eksperci są zdania, że jajka tracą swoje wartości odżywcze również w połączeniu ze śmietaną czy serem, dlatego też nie zaleca się podawania ich w formie zapiekanki lub tarty. Poza tym odradza się smażenia jajek na dużym ogniu.

