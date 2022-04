To sekret długowieczności? Tkwi w tych produktach spożywczych!

Zdrowie

Przepisów na długowieczność w historii świata podano już wiele. Osoby, które dożywały 100 i więcej lat zawsze były pytane przez ciekawych o to, jak udało się im osiągnąć tak imponujący wiek. Często w odpowiedziach, pojawiała się... dieta. Co wobec tego powinniśmy jeść, by cieszyć się długim życiem?

Zdjęcie Przepis na długowieczność tkwi w dużym stopniu w naszej diecie / 123RF/PICSEL