Przyprawy, które pomogą obniżyć ciśnienie krwi

Nie doceniamy wpływu diety na niezakłóconą pracę serca. Lekceważymy szczególnie przyprawy. Ich rola nie kończy się na poprawieniu smaku. Umiejętnie dobrane mogą przynieść szereg korzyści dla zdrowia. Co ważne, nawet wtedy, gdy dodajemy je do wysokoprzetworzonej żywności! Po jakie sięgnąć, by wspierać pracę serca i obniżyć ciśnienie tętnicze krwi? Podpowiadamy!

Zdjęcie Czarny pieprz ma działanie przeciwzapalne / 123RF/PICSEL