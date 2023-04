Rabarbar to popularna roślina o charakterystycznym, kwaśnym smaku. Zazwyczaj kojarzymy go jako dodatek do ciast czy tart albo składnik kompotu. Co ciekawe, w Polsce uznawany jest za warzywo, ale już na przykład w USA za owoc.

Ale oprócz walorów smakowych, rabarbar ma wiele właściwości zdrowotnych, co czyni go doskonałym dodatkiem do naszej diety. Z drugiej strony zawiera składniki, które mogą zaszkodzić osobom z pewnymi schorzeniami.

Rabarbar: Właściwości zdrowotne

Rabarbar ma sobie elementy diety niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Może przyspieszyć procesy trawienne, pomagać w przypadku zaparć lub w stanach zapalnych.

Błonnik zawarty w rabarbarze poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego dzięki czemu pomaga naszemu ciału w trawieniu, a także łagodzi zaparcia. Zawarty w nim kwas foliowy wykazuje działania przeczyszczające, roślina ta była więc używana w medycynie ludowej w tym właśnie celu. Starając się oczyścić organizm z pomocą rabarbaru należy jednak uważać. Zbyt duże ilości mogą prowadzić do podrażnienia żołądka i jelit oraz biegunki.

Rabarbar jest bogaty we flawonoidy, które posiadają działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Dzięki temu może pomóc w zapobieganiu chorobom serca, chorobom neurodegeneracyjnym, a nawet nowotworom. Innym składnikiem, który znajdziemy w roślinie o podobnych właściwościach jest rapontygenina. To związek roślinny z grupy stilbenoidów, który także działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.

Rapontygenina pomaga również w zmniejszeniu stresu oksydacyjnego w organizmie, który może prowadzić do rozwoju chorób serca, cukrzycy i chorób neurodegeneracyjnych. Dodatkowo ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Badania wykazały, że może ona pomóc w zwalczaniu różnych patogenów, takich jak wirusy opryszczki i bakterie wywołujące infekcje dróg moczowych.

Ekstrakt z rabarbaru używany jest także do obniżania ciśnienia krwi oraz regulacji poziomu cukru. W roślinie jest także mnóstwo witaminy C.

Kto nie powinien jeść rabarbaru?

Pomimo wielu właściwości prozdrowotnych, rabarbar nie jest bezpieczny dla wszystkich. Wspomniany kwas szczawiowy w dużych ilościach może być szkodliwy dla zdrowia. Jego nadmiar prowadzi bowiem do zbyt dużej kwasowości organizmu.

Osoby z chorobami nerek, jelit lub wątroby powinny unikać spożywania rośliny lub skonsultować się z lekarzem przed jego spożyciem.

Rabarbar może również negatywnie wpływać na wchłanianie wapnia. Uważać na niego powinni więc ci, którzy mają problem z niedoborem wapnia lub z osteoporozą. Ograniczyć spożycie rabarbaru powinny też kobiety w ciąży. To ze względu na związki, które mogą działać jako lekkie środki przeczyszczające i prowadzić do skurczów macicy.