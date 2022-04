Przyrządzając sok w tradycyjnej sokowirówce uzyskamy napój niemal zupełnie oczyszczony z błonnika. Za wyciskarką przemawia również fakt, że rośliny są w niej miażdżone przy użyciu ślimaka - sok tłoczony jest na zimno. W sokowirówce temperatura na sitku (w trakcie pracy) może sięgać nawet 40 stopni C., a to zabija część składników odżywczych. Mankamentem wyciskarki wolnoobrotowej jest z kolei jej cena. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na zakup profesjonalnego sprzętu, a masz na strychu nieużywaną sokowirówkę - odkurz ją i do dzieła. Lepszy sok z mniejszą ilością wartości odżywczych niż żaden.

Po jakie soki sięgać wiosną?

Po pierwsze, świeże - one mają najwięcej wartości odżywczych. Wiele ulatnia się z czasem, na czele z królową odporności - witaminą C, która jest najbardziej nietrwałą wśród witamin. Po drugie, własnoręcznie przygotowane - takie smakują najlepiej i mamy pewność, że nie ma w nich żadnych niepożądanych składników. Po trzecie, różnorodne. Urozmaicanie menu jest kluczem do optymalnego zdrowia.

Wiosenny sok, który przyspieszy odchudzanie

Wraz z pierwszymi promykami słońca wiele osób podejmuje wysiłki, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Doskonałą metodą jest regularne picie soku, który usprawni metabolizm i przyspieszy usuwanie toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Czego potrzebujesz, by go przygotować? Zaledwie trzech produktów.

Składniki 7-8 łodyg selera naciowego,

2 duże jabłka,

1 cytryna

Sposób przygotowania:

Cytrynę obieramy ze skóry, myjemy seler i jabłka. Wrzucamy wszystko do wyciskarki lub sokowirówki. I gotowe. Przed wypiciem warto dodać do soku kilka kropel oliwy z oliwek, oleju rzepakowego lub innego (koniecznie tłoczonego na zimno!) oleju. Tłuszcz zintensyfikuje przyswajanie wartości odżywczych zawartych z każdej szklanki pożywnego soku.

Wiosenny sok, który nada skórze blasku

Kto nie pił w dzieciństwie kultowej marchwi z jabłkiem? To doskonałe połączenie smakowe i odżywcze - zwłaszcza dla komórek skóry. Łagodną nutę warto przełamać dodając do zestawu - w zależności od preferencji smakowych - połówkę lub całą cytrynę. Idealną proporcję marchwi i jabłek najlepiej wypracować empirycznie. Można zacząć od trzech marchewek, dwóch jabłek i połówki cytryny. A potem modyfikować, aż osiągniemy swoje ulubione nuty smakowe. Przed wypiciem soku warto dodać kropelkę tłuszczu. Zyskamy i odżywczo, i zdrowotnie.

Wiosenny sok dla poprawy odporności

Trzecia opcja jest - nazwijmy ją - dla wytrawnych smakoszy. Tego soku raczej nie będą chciały pić dzieci. Z zaproponowanej formie jest wyrazisty, wręcz ostry w smaku. Wśród jego zalet warto wymienić: usprawnienie metabolizmu, przyspieszenie perystaltyki jelit, a nade wszystko wzmocnienie odporności. Czego potrzebujemy do jego przyrządzenia?

Składniki 1 mały burak,

3 marchewki,

2 jabłka,

1 cytryna,

2-3 liście jarmużu lub pęczek natki pietruszki,

2 ząbki czosnku,

2-3 cm świeżego korzenia imbiru

Po dokładnym umyciu warzyw i owoców, obraniu czosnku, imbiru i cytryny - wrzucamy wszystko do wyciskarki lub sokowirówki. Z uwagi na obecność buraka, odstawiamy sok na kwadrans, dodajemy kilka kropel tłuszczu i pijemy małymi łykami. Wypity łapczywie lub bezpośrednio po wyciśnięciu może stać się przyczyną mdłości. Ten sok ma wyjątkowo silne działanie alkaliczne. Odkwasza.

Tak jak w przypadku każdego innego soku, nie można pić go ani do posiłku, ani bezpośrednio po posiłku, bo skończy się na bólu brzucha.

Soki pijemy nie wcześniej niż dwie godziny po posiłku i nie później niż godzinę przed posiłkiem. Inaczej zaburzą trawienie treści, która jest w żołądku.