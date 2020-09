Sól spożywcza – klęska nadmiaru

Choć w niewielkich ilościach jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, lekarze i dietetycy jednym głosem apelują o ograniczenie spożycia soli. Dlaczego większość z nas przekracza jej dopuszczalne dzienne dawki?

Głównym składnikiem soli jest chlorek sodu, który odgrywaj kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych: od gospodarki wodnej, przez utrzymywanie stałego ciśnienia krwi, po prawidłowe działanie układu nerwowego.



Statystyczny Polak zjada 4 razy więcej soli, niż powinien!



Spożywanie chlorku sodu jest niezbędne do życia, a jego dzienne zapotrzebowanie u dorosłego człowieka wynosi około 5 g. W dobie żywności wysokoprzetworzonej przeciętny człowiek przekracza tę normę nawet kilkukrotnie.



Szacuje się, że dzienne spożycie soli w Polsce w przeliczeniu na osobę wynosi ok. 20 g. Czy to oznacza, że Polacy nie wypuszczają solniczek z rąk? Niekoniecznie. Sól jest powszechnie stosowanym konserwantem żywności, znajdziemy ją nie tylko w produktach w sposób oczywisty słonych, ale też w wielu, w których jej nie wyczuwamy. Kubeczki smakowe współczesnego człowieka tak przywykły do soli, że często nie rejestrują jej małych dawek. Gdzie powinniśmy się spodziewać soli?



Produkty zawierające sól:



- wędliny i przetwory mięsne, - konserwy,

- sery,

- masło,

- chleb,

- wyroby cukiernicze,

- gotowe sosy i marynaty,

- dostępne w sprzedaży soki warzywne,

- dania gotowe typu fast food,

- zupy instant,

- produkty, które wystarczy podgrzać przed spożyciem,

- słone przekąski: chipsy, naciosy, talarki, krakersy, paluszki, - płatki śniadaniowe, musli, granole,

- mrożonki.