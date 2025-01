Sześć sprawdzonych sposobów na zakwasy. Trik z wiśniami to hit

Przyjęło się sądzić, że zakwasy to ból w mięśniach, spowodowany nagromadzeniem się w nich kwasu mlekowego. Nie jest to jednak do końca prawda! Podczas intensywnego wysiłku wydzielany jest wprawdzie kwas mlekowy, ale to nie on jest przyczyną specyficznego bólu. Zakwasy to tak naprawdę zespół opóźnionego bólu mięśniowego, z angielskiego DOMS (delayed onset muscle soreness), który spowodowany jest mikrouszkodzeniami mięśni, powstającymi w trakcie ćwiczeń.