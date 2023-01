Tak alkohol zmienia wygląd twarzy. Zmiany widać już kolejnego dnia

Jak alkohol wpływa na organizm?

Zdrowie Howenia słodka w leczeniu zatrucia alkoholowego Nadmiernie spożywany alkohol negatywnie wpływa na organizm. Prowadzi do rozwoju wielu schorzeń głównie wątroby, nerek, żołądka, trzustki oraz serca. Przyczynia się również do powstawania nowotworów m.in. gardła i przełyku. Warto podkreślić, że alkohol niekorzystnie wpływa na układ nerwowy, zakłóca pracę mózgu oraz osłabia układ immunologiczny.

Bez względu na to, czy nadmiernie spożywane jest wino, piwo, czy wódka, wszystkie te napoje alkoholowe mają takie samo działanie. Różnica między nimi opiera się jedynie na zawartości etanolu.

Okazjonalne spożywanie alkoholu nie wywołuje poważnych szkód w organizmie. Problemem jest utrata kontroli i pojawienie się uzależnienia. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy i rozpocząć leczenie choroby alkoholowej. Jest ono skomplikowane i wymaga zaangażowania oraz chęci. Zazwyczaj pierwszym krokiem jest terapia, której celem jest uświadomienie choremu powagi problemu.

Zdjęcie Nadmierne spożywanie alkoholu sprawia, że proces starzenia skóry zaczyna się znacznie wcześniej / 123RF/PICSEL

Jak alkohol zmienia twarz?

Jak już wspomniano, alkohol niekorzystnie wpływa na zdrowie. W związku z tym organizm próbując się go jak najszybciej pozbyć z organizmu, zwiększa wydalanie płynów. W konsekwencji prowadzi to do odwodnienia. Przyczynia się ono do przesuszenia skóry i uwidocznienia zmarszczek. Te zmiany widać już na następny dzień, nawet jeśli alkohol był spożywany jedynie okazjonalnie i mijają dość szybko. W przypadku nadmiernego nadużywania jest zupełnie inaczej. Proces starzenia skóry rozpoczyna się wcześniej i ciężko pozbyć się oznak upływającego czasu.

Poza tym na spożywanie alkoholu może objawić się na twarzy w postaci zaczerwienienia, a nawet trądziku różowatego. Dalsze spożywanie etanolu przyczynia się do pogorszenia kondycji skóry.

Wśród zmian zachodzących na twarzy wywołanych nadmiernym spożywaniem trunków wymienia się również te w obrębie nosa. Staje się on zaczerwieniony oraz obrzmiały i pojawiają się na nim widoczne nierówności. Rhinophyma, czyli inaczej guzowatość nosa ma swój początek w trądziku różowatym, ale do czynników, które sprzyjają rozwojowi, zalicza się nadmierne spożywanie napojów alkoholowych.

Nadużywanie alkoholu widać również poprzez widoczną opuchliznę i obrzęk, a także przesuszoną skórę pod oczami oraz suchą i matową cerę.

