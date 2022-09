Kobiety cierpią latami. Ból bywa nie do zniesienia

Miesiączka nie jest uznawana za chorobę. Uważa się ją za fizjologiczny, czyli całkowicie naturalny proces, który zachodzi w kobiecym organizmie regularnie. W związku z tym kobiety, które miesiączkują starają się normalnie wykonywać swoje obowiązki - chodzić do pracy lub szkoły, gotować, sprzątać i zajmować się domem. Często robią to mimo ogromnego bólu podbrzusza, pleców, piersi, a także innych nieprzyjemnych dolegliwości: mdłości, biegunki, opuchlizny kończyn, złego samopoczucia, ogólnego osłabienia.

Zespół bolesnego miesiączkowania nie jest rzadkością. Zgodnie z publikacją "Prevalence of menstrual pain in young women: What is dysmenorrhea?" współautorstwa Giovanni Grandi, Serena Ferrari i Anjeza Xholli bóle menstruacyjne dotykają około 84 proc. kobiet na całym świecie. Około 43 proc. kobiet zmaga się z dotkliwym bólem w każdym cyklu menstruacyjnym. Pozostałe 41 proc. odczuwa ból jedynie sporadycznie.

Zespół bolesnego miesiączkowania najczęściej występuje u młodych kobiet. Może pojawić się wraz z pierwszą miesiączką, jednak znacznie częściej przychodzi z czasem - około 20. roku życia. Naukowcy i lekarze nie wiedzą dokładnie, co go powoduje, a w związku z tym leczenie przebiega głównie w sposób objawowy i polega na eliminacji bólu przez podanie mocnych środków przeciwbólowych. Kobiety, które szukają pomocy, często słyszą od ginekologów, że "taka jest ich natura". To tylko potęguje strach przed cyklicznym bólem.

Zdjęcie Ból miesiączkowy zazwyczaj rozpoczyna się kilka lub kilkanaście godzin przed krwawieniem / 123RF/PICSEL

Badania nad zespołem bolesnego miesiączkowania są jednak coraz bardziej zaawansowane. Wśród pacjentek, które cierpią z powodu bólów menstruacyjnych stwierdzono między innymi znacznie podwyższony poziom prostaglandyny, a więc hormonów, które biorą udział w wielu procesach fizjologicznych. Wpływają na pracę całego organizmu, zaburzając ją dotkliwie. Wysoka prostaglandyna wpływa na pracę mięśnia macicy, ale odpowiada także za pogorszenie się samopoczucia, pojawienia nudności i ogólnie rozdrażnienie.

Jak cykliczne silne bóle miesiączkowe wpływają na kobiecy mózg? Naukowcy postanowili to zbadać

Ból miesiączkowy zazwyczaj rozpoczyna się kilka lub kilkanaście godzin przed krwawieniem. Zwiastuje pojawienie się miesiączki. Trwa około kilkunastu godzin, jednak w niektórych przypadkach może rozciągnąć się na kilka dni lub nawet cały okres trwania miesiączki. To ból o charakterze skurczowym, który lokalizuje się w podbrzuszu, jednak może promieniować również do odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa oraz do ud.

Ból miesiączkowy nie jest bólem permanentnym - występuje, gdy pojawia się krwawienie miesiączkowe. Z tego powodu naukowcom i lekarzom trudno jest go jednoznacznie sklasyfikować. Liczne badania dowiodły, że przewlekły ból wpływa na funkcjonowanie i strukturę mózgu. Powoduje zmiany w zachowaniu, zaburzenia emocjonalne i psychiczne, a także upośledzenie funkcji poznawczych. Bólu miesiączkowego nie można jednak sklasyfikować jako przewlekłego. Pojawia się bowiem raz w miesiącu - występuje cyklicznie, a nie permanentnie. Jak w związku z tym wpływa na organizm i strukturę mózgu?

Postanowili sprawdzić to naukowcy z kilku ośrodków naukowych na Tajwanie. W tym celu wykonali serię badań i przeanalizowali ich wyniki. Zgromadzili grupę 64 ochotniczek. Połowę z nich stanowiły kobiety, które cyklicznie doświadczały silnych bólów menstruacyjnych. Drugą połowę kobiety, które okres przeżywały bezboleśnie i spokojnie.

Zdjęcie Chociaż miesiączka nie jest chorobą, ból menstruacyjny bywa nie do zniesienia / 123RF/PICSEL

Aby badanie było wiarygodne, wszystkie kobiety zostały poddane obserwacji w tej samej przedowulacyjnej fazie cyklu. Ochotniczki nie odczuwały wówczas bólu menstruacyjnego ani żadnej innej dolegliwości związanej z miesiączką. Analizę struktury mózgu pacjentek przeprowadzono przy użyciu innowacyjnej techniki - morfometrii bazującej na wokselach. W badaniu wzięto pod uwagę głównie całkowitą objętość istoty szarej w mózgach kobiet oraz objętość w poszczególnych obszarach mózgu. Do jakich wniosków doszli naukowcy?

Nasze badania wykazały, że nieprawidłowe zmiany w objętości istocie szarej były obecne u pacjentek cierpiących na silne bóle miesiączkowe nawet w okresie wolnym od doznań bólowych. To dowodzi, że nie tylko ból przewlekły, ale i cykliczny ból menstruacyjny może prowadzić do długotrwałych zmian w centralnym układzie nerwowym zaznaczył prof. Jen-Chuen Hsieh z Narodowego Uniwersytetu Yang-Ming w Tajpej na Tajwanie, kierownik badań.

Naukowcy zauważyli również, że poziom wspomnianych zmian jest adekwatny do nasilenia objawów bólowych. W czasie miesiączki - a także zaraz przed nią i zaraz po niej - kobiety cierpią jeszcze bardziej. Wpływa to na ich samopoczucie, odbiór otoczenia, samoocenę. Rzutuje na wiele sfer życia.

Zdjęcie Zespół bolesnego miesiączkowania nie jest rzadkością. Bóle menstruacyjne dotykają około 84 proc. kobiet na całym świecie / 123RF/PICSEL

