Jakie są przyczyny zawału serca?

Zdrowie Kardiolodzy unikają tych produktów jak ognia. Rujnują serce i żyły Zawał serca to stan, w którym dochodzi do zagrożenia życia. Opera się na ograniczeniu dopływu krwi do mięśnia sercowego poprzez tętnice wieńcowe. Rozległość zawału jest uzależniona m.in. od tego, jak szybko została udzielona pomoc. Istotne jest również, która dokładnie tętnica została zamknięta.

Do najczęstszych przyczyn zawału zalicza się oderwanie blaszki miażdżycowej, która blokuje lub ogranicza przepływ krwi, w wyniku czego dochodzi do obumierania obszaru, do którego miała trafić.

Oprócz tego zawał serca może zostać spowodowany niedokrwieniem wywołanym m.in. zaburzeniami akcji serca, czy też nadciśnieniem tętniczym.

Pierwsze objawy zawału serca

Zawał serca objawia się najczęściej charakterystycznym silnym bólem za mostkiem, który utrzymuje się przez dłuższy czas i narasta. Pacjenci opisują go jako m.in. piekący, kłujący i ściskający.

Okazuje się, że organizm może ostrzegać znacznie wcześniej o zbliżającym się zawale. Zdaniem specjalistów może wysyłać sygnały nawet miesiąc przed atakiem.

Do tych objawów zalicza się m.in. zaburzenia snu, duszności, niestrawność, niepokój, lęk, chroniczne zmęczenie, zawroty głowy, ból w okolicy szczęki, szyi lub ramienia, zgagę, zimne poty, drętwienie kończyn i uporczywy kaszel.

Nie zawsze ból w klatce i duszności oznaczają zawał. Nie można jednak bagatelizować żadnych objawów, ponieważ w tym przypadku kluczowa jest jak najszybsza pomoc.

