Alkohol

Post przerywany nie tak skuteczny jak sądzono? Nowe badania Alkohol spożywany nawet w niewielkich ilościach truje naszą wątrobę. Co więcej - podrażnia on śluzówkę żołądka, zaburza pracę jelit, utrudnia wchłanianie pokarmów, uszkadza komórki trzustki i wątroby. Nawet niewielka ilość wypitego alkoholu podnosi poziom cholesterolu w organizmie, uszkadzając błony komórkowe hepatocytów, czyli komórek wątroby.

Zdjęcie Alkohol w największym stopniu uszkadza wątrobę. Marskość wątroby może prowadzić do śmierci / 123RF/PICSEL

Schorzenia wątroby wywołane spożywaniem alkoholu pozostają przez długi czas bezobjawowe. Alkoholowe stłuszczenie wątroby występuje u około 90 proc. osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu. Pokłosiem alkoholowego stłuszczenia wątroby może być w kolejnym etapie zapalenie wątroby i marskość wątroby.

Słodycze i żywność przetworzona

Cukier, a w szczególności fruktoza, jest równie jak alkohol, niebezpieczny dla wątroby. Warto dodać, że nie chodzi tutaj o fruktozę naturalnie występującą w owocach, lecz o tę dodawaną do napojów, słodyczy czy przetworzonej żywności. Ponadto negatywny wpływ na regenerację wątroby mają syrop glukozowo-fruktozowy, a także cukier rafinowany.

Zdjęcie Spożywanie produktów przetworzonych oraz zawierających cukry proste, to droga do problemów z wątrobą / 123RF/PICSEL

Nadmiar syropu glukozowo-fruktozowego podnosi stężenie złego cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi, co prowadzi do poważnych dolegliwości układu sercowo-naczyniowego.

Nadmierne spożywanie cukru może doprowadzić do m.in. niealkoholowego stłuszczenia wątroby i marskości wątroby.

Tłuste, spalone mięso

W Polsce rozpoczął się sezonu grillowy, gdzie w większości przypadków króluje tłusta karkówka.

Podczas obróbki termicznej mięsa na grillu często zdarza się, że taka żywność jest przypalona, a jej spożycie jest dla wątroby ogromnym problemem. Dostarczamy bowiem do organizmu wiele rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Zdjęcie Nigdy nie jedz przypalonego mięsa. Narażasz swoją wątrobę na poważne problemy / 123RF/PICSEL

Tłuste mięsa powinniśmy zastąpić drobiem lub polędwicą, a świetnym pomysłem jest także dodanie do diety produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 . W trosce o wątrobę należy również zrezygnować z mięsa przetworzonego, będącego źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu, czyli bekonu, boczku, kiełbasek, parówek i pasztetów.

Leki

Do uszkodzenia wątroby może się też przyczynić nadmierne przyjmowanie leków. Część leków, zwłaszcza tych przyjmowanych przewlekle bądź jednorazowo, ale w dawce przewyższającej terapeutyczną, może prowadzić do uszkodzenia wątroby oraz ostrej niewydolności tego narządu.

Zdjęcie Nieprawidłowe stosowanie leków może prowadzić do polekowego uszkodzenia wątroby / 123RF/PICSEL

Funkcje wątroby mogą upośledzać również np. leki przeciwdepresyjne, dlatego tak ważne jest, by przed rozpoczęciem leczenia m.in. trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, wykonać odpowiednie badania.

Nieprawidłowe stosowanie leków może prowadzić do polekowego uszkodzenia wątroby, które przebiegać może bezobjawowo, zwiększając aktywność enzymów wątrobowych. Do uszkodzenia wątroby prowadzić może nawet popularny i powszechnie stosowany paracetamol. W niektórych przypadkach dwukrotne przekroczenie zalecanej dawki lub połączenie dawki terapeutycznej z alkoholem potrafi wyrządzić naszej wątrobie ogromne szkody.

