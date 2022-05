Czym jest indeks glikemiczny?

Indeks glikemiczny jest parametrem, który wskazuje jak szybko po spożyciu danych produktów, następuje wzrost stężenia glukozy we krwi.

W przypadku, gdy spożyty produkt powoduje niższy i mniej gwałtowny po posiłkowy wzrost glikemii, to oznacza, że ma niski IG. Jeśli jednak dochodzi do nagłego i dużego wzrostu poziomu glukozy we krwi, to produkt charakteryzuje się wysokim IG.

Na wartość indeksu glikemicznego produktów ma wpływ szereg różnych czynników. Na przykład im produkt bardziej przetworzony i bardziej rozdrobniony, tym większy IG. Oprócz tego indeks glikemiczny zwiększa także dłuższa obróbka termiczna.

Produkty, które posiadają IG mniejszy niż 50, mają niski indeks glikemiczny, a produkty, które posiadają IG pomiędzy 55 a 70, odznaczają się średnim indeksem glikemicznym. Natomiast produkty posiadające IG powyżej 70 mają wysoki indeks glikemiczny.

Zdjęcie Porównując różne rodzaje pieczywa, można zauważyć, że taką samą wartość IG ma chleb pszenny i bułka kajzerka / Jakub Walasek/REPORTER / East News

Indeks glikemiczny pieczywa. Jakiego lepiej unikać?

Jak się okazuje, niskim indeksem glikemicznym odznacza się chleb na zakwasie. Tak samo jest w przypadku pieczywa przygotowanego na bazie mąki razowej lub pełnoziarnistej.

Negatywny wpływ na poziom cukru we krwi mają natomiast bagietki. Ich IG to nawet 95. Poza tym warto podkreślić, że wpływ na poziom cukru we krwi mają także dodatki, z którymi są spożywane. Wiele osób sięga po słodkie dżemy i czekoladowe kremy.

Porównując różne rodzaje pieczywa, można zauważyć, że taki sam IG ma chleb pszenny i bułka kajzerka. Jest równy 70, czyli mają średni indeks glikemiczny.

Nieco wyższy IG mają bajgle. Wartość 72 oznacza, że charakteryzują się wysokim indeksem glikemicznym.

rogale mają wartość IG 60

chleb żytni pełnoziarnisty - IG 58

żytni razowy - IG 50

chleb gryczany - IG 47

chleb owsiany z otrębami - IG 47

