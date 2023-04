Proces siwienia włosów, tak znany całej ludzkości, jest złożony i zależy od wielu czynników, w tym od genetyki i stylu życia. Odpowiednie odżywianie i suplementacja witaminami mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia, także stanu naszych włosów.

Na zdrowie włosów i skóry, a także na proces ich regeneracji mocno wpływają niedobory witamin z grupy B, szczególnie B12, witaminy D i kwasu foliowego. Niektóre badania wskazują, że brak tych składników może między innymi znacząco przyspieszyć proces siwienia.

Pirodyksyna - kluczowy element regeneracji włosów

Ważna w tej układance jest również witamina B6, czyli pirydoksyna. Odgrywa ona ważną rolę w mechanizmach regeneracji skóry, włosów i paznokci, a także w czasie syntezy melaniny, pigmentu, który nadaje kolor włosom. B6 to także istotny element, dzięki któremu nasz organizm reguluje produkcję hormonów. Zaburzenie równowagi hormonalnej często odbija się na włosach.

Reklama

Czytaj więcej: Domowe "odsiwiacze" za grosze. Nałóż i odczekaj, a efekt cię zaskoczy

Niedobór witaminy B6 może spowodować łamliwość i osłabienie włosów i zmniejszyć ich elastyczność. To z kolei prowadzi do utraty pigmentu włosów i przyspiesza procesy siwienia, tak jak w przypadku B12.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Żelazo, miedź i wapń kontra siwienie

Inne składniki wymieniane jako szczególnie ważne w zapobieganiu lub zahamowaniu siwienia włosów to witamina B5, żelazo, miedź i wapń. Witamina B5, nazywana kwasem pantotenowym, wspomaga organizm podczas metabolizmu oraz syntezy hormonów.

Czytaj więcej: To pogromczyni siwych włosów. Nałóż na 20 minut - efekty cię zadziwią!

Włosy są zbudowane między innymi z keratyny, białka, które jest syntetyzowane z aminokwasów, a proces ten wymaga udziału witaminy B5. Jeśli organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości witaminy B5, może to prowadzić do osłabienia i łamliwości włosów, a także do utraty ich blasku i zdrowego wyglądu.