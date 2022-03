Jakie właściwości ma magnez?

Magnez w organizmie człowieka spełnia bardzo dużo funkcji. Przede wszystkim jest jednym ze składników kości, a także uczestniczy w przemianie węglowodanów, białek i tłuszczów, co warunkuje np. dostarczenie energii do pracy mięśni, a także do komórek nerwowych. Poza tym magnez zmniejsza ryzyko zawału i zapobiega nadciśnieniu tętniczemu.

Magnez ma również pozytywny wpływ na układ nerwowy. Wszystko przez to, że hamuje uwalnianie adrenaliny i noradrenaliny. Działa uspokajająco, a także poprawia pamięć i koncentrację. Do tego reguluje napięcie mięśni, a co za tym idzie, może łagodzić m.in. bóle menstruacyjne.

Zdjęcie Magnez zmniejsza ryzyko zawału i zapobiega nadciśnieniu tętniczemu / 123RF/PICSEL

Jakie są źródła magnezu?

Dzienne zapotrzebowanie na magnez dorosłego człowieka wynosi mniej więcej 290-360 mg. Jest to w głównej mierze uzależnione od wieku, płci, stanu fizjologicznego i zdrowotnego danej osoby.

Źródłem magnezu jest m.in. kakao, kasza gryczana, płatki owsiane, a także rośliny strączkowe takie jak groch i fasola oraz orzechy i suszone owoce.

Poza tym magnez jest obecny również w ciemnym pieczywie, pestkach dyni, groszku, szpinaku, bananach, żółtym serze i rybach, a także awokado oraz szpinaku.

Warto pamiętać, że magnez znajduje się przede wszystkim w wodzie mineralnej. Przed zakupem najlepiej jednak przeczytać ulotkę. Uznaje się, że powinna zawierać przynajmniej 50 mg magnezu na litr.

