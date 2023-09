Jakość snu zależy od wielu czynników m.in.: temperatury powietrza, wilgotności, odpowiednio wygłuszonego pomieszczenia, wygodnego materaca, czy pozycji ciała, w której spędzimy kilka godzin podczas spania.

Specjaliści od wielu lat pochylają się nad tematem zdrowego snu, biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej pozycję ciała. Po przeprowadzeniu wielu badań i analiz okazało się, że tylko dwie pozycje mogą zapewnić nam dobrze przespaną noc, bez obciążania kości i mięśni.

Jaka jest najlepsza pozycja do spania?

Naukowcy uważają, że jedną z dwóch, najlepszych pozycji do spania jest ułożenie na tzw. żołnierza. Co to oznacza? Otóż jest to leżenie płasko na plecach. Dzięki temu kręgosłup jest dobrze podpierany przez materac, co wpływa m.in. na równomierne rozłożenie ciężaru ciała.

Reklama

Pozycja do snu "na żołnierza" sprawia, że nie przeciążamy niektórych fragmentów ciała, dzięki czemu rano nie doskwiera nam ból mięśni oraz kręgosłupa.

Warto wiedzieć: Najlepsze sposoby na zdrowy sen. Koniecznie wypróbuj przed zaśnięciem

Zdjęcie Odczuwasz ból kręgosłupa po nocy? Niewykluczone, że przyjmujesz nieodpowiednią pozycję podczas snu / Picsel / 123RF/PICSEL

Podczas spania na plecach warto także pokusić się o włożenie niewielkiej poduszki pod kolana. W ten sposób jeszcze lepiej zadbamy o kondycję kręgosłupa.

Drugą, polecaną przez specjalistów pozycją do spania jest ułożenie się na boku, aplikując poduszkę między kolanami a kostkami. Pozwala to na efektywne odciążanie kręgosłupa oraz nóg.

Dlaczego należy unikać spania na brzuchu?

Zdarza ci się spać na brzuchu lub co gorsza - to twoja ulubiona pozycja podczas nocnego odpoczynku? Niestety takie ułożenie ciała najbardziej naraża nas na poranny ból odcinka szyjnego kręgosłupa.

Zdjęcie Śpisz w ten sposób? Narażasz się na ból w odcinku szyjnym / 123RF/PICSEL

Ucisk na kręgi nadwyręża naturalne krzywizny kręgosłupa, co przekłada się na poranny dyskomfort, ale w dłuższej perspektywie nieprawidłową na postawę naszego ciała.