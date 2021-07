Zbadano mózgi osób ze "złamanym sercem". Przerażające, co wyszło!

W swojej pracy holenderscy naukowcy wykorzystali badanie obrazowania mózgu. Wykazało ono, że kiepski nastrój u osób, które właśnie rozstały się z partnerem, ma związek ze zmniejszoną aktywacją sieci obszarów mózgu, zaangażowanych w pamięć roboczą.

Autorka badania, Anne M. Verhallen z Uniwersytetu w Groningen w Holandii, i jej współpracownicy przyjęli jako punkt wyjścia, że stres i depresja związane są ze zmianami nerwowymi i behawioralnymi w funkcjonowaniu wykonawczym, a w szczególności zmianami w pamięci roboczej. Pamięć ta jest rodzajem pamięci krótkotrwałej i pozwala na przechowywanie i przetwarzanie tymczasowej informacji i przeprowadzanie skomplikowanych zadań poznawczych, takich jak rozumienie języka, czytanie, uczenie się lub rozumowanie. Aby dokładniej zbadać to zjawisko, przyjrzeli się oni aktywności mózgów osób, które niedawno zakończyły swoje związki.

Zespół przeprowadził badanie, w którym za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) przyjrzał się aktywności różnych obszarów mózgu osób badanych. W grupie badawczej znajdowało się 71 osób, które w ciągu ostatniego półrocza rozstały się z partnerem i 46 osób będących w związku. Aktywność mózgu była monitorowana podczas wykonywania przez uczestników zadań typu n-back. Są to zadania powszechnie stosowane w psychologii i neuronauce poznawczej do pomiaru części pamięci roboczej i pojemności pamięci operacyjnej. Zadaniem badanych było dopasowanie do siebie bodźców prezentowanych na ekranie. Uczestnicy wypełnili też kwestionariusz, w którym zmierzono u nich nasilenie objawów depresji.

Badanie wykazało, że osoby po rozstaniu z partnerem przejawiały większe objawy depresji, niż osoby będące w związkach. Co według ciekawe, osoby z grupy "złamanych serc" wykazały się większą dokładnością i szybszym czasem reakcji przy zadaniach z niskim obciążeniem pracą w porównaniu do grupy osób w związkach. Autorzy badania twierdzą, że ta lepsza wydajność u osób po rozstaniu może świadczyć o lepszym przetwarzaniu informacji sensorycznych, co zostało wcześniej odnotowane wśród osób zmagających się z ostrym stresem.

Badacze szukali też różnic między grupami w aktywacji mózgu podczas wykonywania zadań. I odkryli, że osoby po rozstaniu wykazały zmniejszoną aktywację w przedklinku, czyli obszarze mózgu zaangażowanym w odzyskiwanie pamięci. Okazało się też, że gdy grupa świeżo upieczonych singli wzięła udział w badaniach o dużym obciążeniu pracą, zmianom w aktywacji przedklinka towarzyszyły zmiany w obszarach mózgu, które tworzą sieć pamięci roboczej - w przednim zakręcie obręczy, w dodatkowej korze ruchowej i w bocznej korze potylicznej.

Co więcej, w grupie "złamanych serc", wraz ze wzrostem objawów depresji zmniejszała się też aktywność w obszarach mózgu obejmujących przedni zakręt obręczy, przedklinek i dodatkową korę ruchową - kluczowe obszary zaangażowane w przetwarzanie pamięci roboczej.

Badacze zaznaczają, że chociaż próba nie obejmowała wielu osób z objawami depresji na poziomie klinicznym (kwalifikowało się jedynie 25 proc.), odkrycia dostarczają dowodów na to, że nawet osoby z łagodnymi objawami depresyjnymi mogą wykazywać zmiany w aktywacji mózgu podczas zadań, w których wykorzystywana jest pamięć robocza.

Naukowcy doszli do wniosku, że badanie osób, które przeżywają rozpad związku, może dać wgląd w relacje między stresującymi wydarzeniami, depresją i funkcjonowaniem wykonawczym. Jak zaznaczają, takie badania mogą rzucić światło na możliwe czynniki ryzyka rozwoju klinicznej depresji po sytuacji stresowej.

Wyniki badań holenderskich naukowców opisano w "Frontiers in Behavioural Neuroscience".

***

