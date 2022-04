"Przynajmniej raz w roku w okresie pokuty przystąpić do sakramentu pokuty" - mówi katechizm kościoła katolickiego. Udanie się przynajmniej raz w roku do spowiedzi jest więc jednym z warunków wypełnienia przykazań kościelnych.

Spowiedź wielkopostna: jak dobrze się przygotować

Spowiedź święta jest dla wielu osób dużym przeżyciem. Wyznanie grzechów kapłanowi rodzi bowiem strach czy wstyd, sprawiając jednocześnie spore trudności. Przed udaniem się do konfesjonału wierny powinien dobrze się przygotować - przede wszystkim wykonać dobry rachunek sumienia.

Wielu z nas ma wątpliwości czy konkretne czyny były grzeszne, a przede wszystkim, czy zostaną odpuszczone przez kapłana. Istnieją bowiem grzechy, z których żaden ksiądz nie może rozgrzeszyć wiernego, mimo nawet bardzo wielkiego żalu.

W tych przypadkach ksiądz nie da rozgrzeszenia

Apostazja, czyli całkowite odejście od wiary i zerwanie więzi z Kościołem. Apostata jest wykluczony z życia kościoła, mimo iż nadal pozostaje jego członkiem - przyjęcie chrztu świętego jest bowiem niezbywalne. Ten grzech może zdjąć jedynie biskup.

Życie w konkubinacie to grzech, którego nie może rozgrzeszyć żaden kapłan, gdyż zgodnie z wyznaniem katolickim osoba nie może mieszkać i współprowadzić gospodarstwa domowego z partnerem bez zawarcia związku małżeńskiego. Dodatkowo, aby warunki sakrament pokuty był ważny, wierny musi zadeklarować postanowienie poprawy - w tym przypadku oznacza to wyprowadzkę od partnera. Ktoś, kto zakłada, że tuż po spowiedzi powróci do "życia w grzechu", nie może otrzymać rozgrzeszenia.

Życie w nowym związku bez rozwodu kościelnego to kolejny z grzechów, po którym nigdy nie otrzymamy rozgrzeszenia. Małżeństwo, zgodnie ze słowami "co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela", jest nierozerwalnym związkiem kobiety i mężczyzny. Rozwodnicy, w oczach Kościoła, są nadal małżonkami, a życie po rozwodzie z nowym partnerem uznawane jest za zdradę małżeńską i grzech.

Zdjęcie Istnieją grzechy, z których żaden ksiądz nie może rozgrzeszyć wiernego / 123RF/PICSEL

Lista grzechów, których nie rozgrzeszy żaden ksiądz

Na liście grzechów, za które nie otrzymamy rozgrzeszenia, znajduje się wiele innych pozycji. Wśród nich między innymi:

Aborcja . Zgodnie z nauką kościoła aborcja jest zabójstwem własnego dziecka. Podczas spowiedzi ten grzech nie zostanie odpuszczony, rozgrzeszyć może z niej wyłącznie biskup.

. Zgodnie z nauką kościoła aborcja jest zabójstwem własnego dziecka. Podczas spowiedzi ten grzech nie zostanie odpuszczony, rozgrzeszyć może z niej wyłącznie biskup. Zabójstwo własnego dziecka . Rodzic, który świadomie dopuścił się do zabójstwa własnego dziecka, może zostać rozgrzeszony tylko przez biskupa, arcybiskupa lub papieża.

. Rodzic, który świadomie dopuścił się do zabójstwa własnego dziecka, może zostać rozgrzeszony tylko przez biskupa, arcybiskupa lub papieża. Usiłowanie odprawiania Mszy Św. i spowiadania . Grzech próby świadczenia posług kapłańskich należy do grzechów zastrzeżonych biskupowi. Oznacza to, że tylko on może je rozgrzeszyć.

. Grzech próby świadczenia posług kapłańskich należy do grzechów zastrzeżonych biskupowi. Oznacza to, że tylko on może je rozgrzeszyć. Zabójstwo lub pobicie papieża . Taki grzech zdjąć może jedynie Stolica Apostolska.

. Taki grzech zdjąć może jedynie Stolica Apostolska. Zabójstwo lub pobicie biskupa . Ten grzech ciężki może odpuścić jedynie biskup.

. Ten grzech ciężki może odpuścić jedynie biskup. Znieważenie Najświętszego Sakramentu . Profanacja, zgodnie z prawem kanonicznym, jest jednym z najcięższych grzechów w kościele katolickim, który odpuścić może jedynie Stolica Apostolska. Jest świętokradztwem, które może polegać na fizycznym nieuszanowaniu hostii, np. przez jej podeptanie, a także przyjmowaniu sakramentu eucharystii bez przystąpienia do spowiedzi.

. Profanacja, zgodnie z prawem kanonicznym, jest jednym z najcięższych grzechów w kościele katolickim, który odpuścić może jedynie Stolica Apostolska. Jest świętokradztwem, które może polegać na fizycznym nieuszanowaniu hostii, np. przez jej podeptanie, a także przyjmowaniu sakramentu eucharystii bez przystąpienia do spowiedzi. Grzechy przeciwko Duchowi Św. Listę grzechów, które, jak powiedział w Ewangelii Chrystus - nie będą odpuszczane, stworzył papież Pius X. To: dobrowolne i nieumyślne trwanie w niepokucie, zazdroszczenie innym łask Bożych, przeciwstawienie się prawdzie chrześcijańskiej, posiadanie zamkniętego serca na napomnienia przywracające na drogę zbawienia, zuchwałe grzeszenie przeciwko bożemu miłosierdziu, rozpaczanie względem łaski Bożej.

Kiedy spowiedź jest nieważna?

Zgodnie z nauką kościoła, spowiedź jest nieważna, jeśli w wiernym nie ma żalu za grzechy oraz postanowienia poprawy. Jeżeli natomiast celowo nie wyjawimy księdzu jakiegoś grzechu, a następnie przystąpimy do komunii św., narażeni jesteśmy na popełnienie śmiertelnego grzechu świętokradztwa.

