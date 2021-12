Gwiazda betlejemska: Pielęgnacja

Gwiazda betlejemska znana jest pod wieloma nazwami i pojawia się w sklepach i domach przede wszystkim w okresie bożonarodzeniowym. Jej charakterystycznym elementem są duże, dekoracyjne "gwiazdy". Wbrew pozorom nie są to jednak kwiaty, a barwne liście układające się w kształt gwiazdy.

W większości przypadków jednak gwiazda betlejemska szybko traci swoje piękno i usycha, gdy stoi w domowym zaciszu. Należy o nią odpowiednio zadbać, by kwitła długo i wielokrotnie. Po przyniesieniu jej do wnętrza domu należy ją postawić z dala od okien i kaloryferów. Roślina nie lubi gwałtownych zmian temperatur, więc miejsca narażone na przeciągi lub z gorącym podmuchem powietrza są nieodpowiednie.

Zdjęcie Dzieci i zwierzęta domowe są narażone na zatrucie poinsecją / 123RF/PICSEL

Poinsencję, jak również się nazywa roślinę, należy obficie podlewać w momencie, gdy ziemia w doniczce jest maksymalnie wysuszona. Najczęściej ma to miejsce co 2-3 dni. Przy tym warto sadzić kwiat w donicach z otworami, by sama mogła regulować poziom wody. Nie należy jednak gwiazdy betlejemskiej przesadzać w trakcie jej kwitnienia, ponieważ źle to na nią wpływa i może zgubić liście.

Gwiazda betlejemska: Uprawa domowa

Gwiazda betlejemska kojarzy się ze świętami, ale może być całoroczną rośliną domową. Jednak, by wyglądała ponownie pięknie po okresie przekwitania, wymaga czasu i dbałości. Roślina bowiem mniej więcej w połowie stycznia zaczyna gubić liście i przekwitać. Właśnie wtedy należy rozpocząć długi proces regeneracji, który polega na odstawianiu jej przez 8 tygodni po 14 godzin dziennie do ciemnego miejsca. Konieczne jest także zmniejszenie ilości dostarczanej wody.

Po kilku tygodniach gwiazda betlejemska wypuści świeże liście i przykwiatki. Można ją po tym przesadzić do większej doniczki, by miała miejsce na rozrost. Ważne jest, by po 8 tygodniach przestawić ją ponownie do jasnego pomieszczenia.

