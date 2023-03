Emerytura honorowa to świadczenie pieniężne, wypłacane seniorom, którzy ukończyli 100 lat



Świadczenie wypłacane jest dożywotnio, każdego miesiąca, począwszy od setnych urodzin i nie ma związku z wysokością dotychczasowej emerytury, pobieranej przez daną osobę



Od 1 marca 2023 roku wysokość emerytury honorowej będzie wyższa o blisko 600 złotych, w porównaniu do wysokości tego świadczenia w roku 2022

Emerytura honorowa – co to jest?

Emerytura honorowa znana jest także jako "świadczenie honorowe". Potocznie określana jest też mianem " emerytury dla stulatków". Jest to świadczenie pieniężne, wypłacane co miesiąc tym osobom, które ukończyły 100 lat. Warto dodać, że senior nadal ma prawo pobierać wypracowaną przez siebie wcześniej emeryturę.

Świadczenie honorowe wypłacane jest przy tym automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku. Wyjątek w tym przypadku stanowią osoby, które wcześniej nie pobierały żadnego świadczenia emerytalno-rentowego. One będą musiały dostarczyć dokument, potwierdzający ich wiek.

Najwięcej stulatków w Polsce żyje w województwie mazowieckim, małopolskim i śląskim. Liczba osób, które są uprawnione do pobierania honorowego świadczenia emerytalnego, rośnie z roku na rok.

Zmiany w emeryturze honorowej w 2023 roku

Wysokość emerytury honorowej wyliczana jest co roku, a następnie obowiązuje od 1 marca do końca lutego w roku kolejnym. Od marca 2023 roku wysokość świadczenia sporo wzrośnie, co ma związek z ogólnymi podwyżkami. Do wypłaty jest aż 5540,25 złotych brutto.

Warto jednak wiedzieć, że raz przyznana wysokość emerytury honorowej będzie taka sama przez cały okres jej wypłacania i nie podlega już waloryzacji. Co to oznacza? W praktyce podwyżki nie odczują ci, którzy już pobierają podobną, dodatkową emeryturę. Zmiana będzie dotyczyła tych osób, które dopiero zaczęły lub zaczną ją pobierać. Z nowych stawek będą zatem mogli skorzystać ci emeryci, którzy 100 lat kończą między 1 marca 2023 roku a 29 lutego 2024 roku.

Zdjęcie Świadczenie honorowe wypłacane jest automatycznie, od momentu ukończenia 100 lat. / 123RF/PICSEL

Emerytura honorowa – warunki

Kto otrzymuje już emeryturę lub rentę, nie musi składać żadnego dokumentu, by przyznano mu emeryturę honorową. Wszystko dzieje się automatycznie. Jeśli jednak seniorzy, którzy ukończyli 100 lat, nie pobierali wcześniej podobnych świadczeń, muszą złożyć odpowiedni wniosek, dołączając do niego dokument potwierdzający datę urodzenia.

Emerytura honorowa przysługuje więc z racji na wiek także i tym osobom, które nie przepracowały ani jednego dnia. Ponieważ jednak nie ma ich w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, złożenie wniosku jest niezbędne. W imieniu seniora może to jednak zrobić członek jego rodziny. Nie jest to jednorazowy dodatek dla 100-latka, lecz comiesięczny zastrzyk gotówki, rekompensujący wysokie koszty życia, opieki i leczenia. Lepiej więc nie przegapić podobnej możliwości i ubiegać się o jego otrzymanie.

