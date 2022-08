Spis treści: 01 Czternasta emeryturę - na rękę wyniesie 1217, 98 zł

02 Kiedy wypłaty 14.emerytury?

03 14. emerytura 2022: Kto otrzyma dodatkowe pieniądze?

04 Oszustwa na 14. emeryturę. "Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów"

Czternasta emeryturę - na rękę wyniesie 1217, 98 zł

Życie i styl Zła wiadomość dla seniorów. ZUS zmniejsza limit. Mogą sporo stracić Osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę i jednocześnie pracują, powinny mieć się na baczności. Rząd planuje obniżyć obowiązujące obecnie... Czternasta emerytura to kolejne dodatkowe pieniądze, które otrzymają seniorzy. Pierwsze wypłaty czternastek rozpoczną się 25 sierpnia 2022 r. Świadczenie w pełnej wysokości wyniesie 1217,89 zł na rękę. Taką kwotę otrzyma według ministerstwa ok. 7,7 mln osób, czyli osoby, które pobierają emerytury lub renty do 2900 zł brutto.

- W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł - czytamy na stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kiedy wypłaty 14.emerytury?

Zdjęcie Dodatki do emerytur pomogą seniorom przetrwać trudny okres drożyzny / ZOFIA BAZAK/Marek Bazak / East News

A co z następnymi wypłatami świadczenia? Kolejni seniorzy 14. emerytury otrzymają wraz z wrześniowym świadczeniem. W ZUS terminy wypłaty czternastek to oprócz 25 sierpnia:

1 września

5 września

6 września

10 września

15 września

20 września

- W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS - wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc - otrzymają "czternastkę" w październiku - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14. emerytura 2022: Kto otrzyma dodatkowe pieniądze?

Czternasta emerytura trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln świadczeniobiorców ZUS. ZUS podczas wypłaty dodatku weźmie pod uwagę wszystkich seniorów, którzy nabędą prawo do świadczenia do dnia 24 sierpnia 2022. Około 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln - w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. na ten cel przeznaczono ok. 11,4 mld zł.

Prawo do dodatkowego świadczenia mają emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego ZUS

Oszustwa na 14. emeryturę. "Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów"

Przed zbliżającą datą wypłat 14. emerytury zaczęły napływać zgłoszenia o oszustach, którzy odwiedzają domy seniorów i proponują im pomoc przy wypełnianiu wniosków. ZUS apeluje i ostrzega, aby nie dać się nabrać.

- Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudousługi "na pracownika ZUS" mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego - czytamy w oficjalnym komunikacie ZUS.

Przypominamy, że aby otrzymać 14. emeryturę, nie trzeba składać żadnych pism, formularzy czy wniosków. - Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinny być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to najlepiej powiadomić o tym policję i najbliższą placówkę ZUS - apeluje rzecznik prasowy. Dodaje także, że przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. - Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową lub z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobieramy również żadnych opłat i nie żądamy żadnych gratyfikacji finansowych.