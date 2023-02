Spis treści: 01 "300 plus" dla pracownika. Komu przysługuje?

02 Koszty możemy odliczyć sami

Dobra wiadomość dla dojeżdżających do pracy. Osoby, które muszą na własną rękę dojechać do miejsca zatrudnienia, mogą skorzystać z ulgi określanej mianem "300 plus".

Kwota przewidziana w uldze na dojazd to 300 zł miesięcznie, co w skali roku da 3600 zł. Kto może starać się o "300 plus"?

"300 plus" dla pracownika. Komu przysługuje?

Zdjęcie Osoby dojeżdżające do pracy komunikacją miejską mogą liczyć na specjalną ulgę / Jacek Dominski/REPORTER / East News

Ustawodawca określił dwie miesięczne kwoty ryczałtu: 250 zł i 300 zł. Przysługująca nam kwota zależy od odległości, w jakiej mieszkamy od miejsca zatrudnienia.

Jak już informowała Interia, jeżeli miejsce pracy znajduje się w takiej samej miejscowości, możemy starać się o 250 zł miesięcznie. W skali roku zyskamy 3 tys. zł.

Większa kwota, czyli 300 zł, przysługuje osobom, które do pracy muszą jeździć do innego miasta. W ramach ulgi na dojazd do pracy, mogą otrzymać ryczałt wynoszący 300 zł, co rocznie da 3600 zł odliczenia.

Niektórzy mogą nie wiedzieć, że być może korzystają już z takiej ulgi. Może ją uwzględnić pracodawca w trakcie obliczania wynagrodzenia, gdy wlicza dojazdy do miejsca pracy w koszty uzyskania przychodu przez pracownika.

Koszty możemy odliczyć sami

Możemy to również zrobić sami, wypełniając PIT-37 w sekcji D lub w PIT-36 w części E poprzez wskazania kwot.

Warto pamiętać, że wliczane są wyłącznie koszty za dojazd koleją, komunikacją miejską czy promem. Bilety za opłacone przejazdy należy zachować, aby udowodnić ponoszone koszty.

W koszty uzyskania przychodu nie wliczają się wydatki na paliwo, a rachunki za dojazd wspomnianym wcześniej transportem.

"300 plus" korzystnie zmniejsza podstawę opodatkowania. W praktyce oznacza to, że wspomniane kwoty nie są pieniędzmi, które trafią "do ręki" pracownika.

Specjalna ulga na dojazd do pracy nie jest podatkową ulgą, ale ryczałtem, który powiększa koszty uzyskania przychodu i korzystnie zmniejsza podstawę opodatkowania dla pracownika.

Portal moto.pl zwrócił uwagę, że 3600 zł kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdu do pracy w ciągu roku tak naprawdę 9 zł miesięcznie więcej dla pracownika. Rocznie to nieco ponad 100 zł dodatkowo do przeznaczenia na dojazd do pracy.

