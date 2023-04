Spis treści: 01 Dodatek dla sołtysów: Ustawa

02 Ile będzie wynosił dodatek dla sołtysów?

03 Jakie warunki muszą spełnić sołtysi?

04 Kiedy sołtysi dostaną dodatek?

Posadź w ogrodzie i uwolnij się od kleszczy. Jakich roślin boją się te pasożyty?

Do tych miejsc na ciele kleszcze docierają najszybciej. Mało kto je sprawdza

Spryskaj tym brązową tuję dwa razy dziennie. Odżyje w oczach

Zwiń w kulkę i umieść w ogrodzie. Krety wyniosą się na dobre Rada Ministrów poinformowała, że przyjęła projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe przepisy gwarantują sołtysom, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, dodatkowe świadczenie. Jego kwota będzie corocznie waloryzowana i wypłacana przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej.

Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Z założenia ma być ono swoistym dodatkiem do emerytury.

Zobacz również: 300 plus dla wdów i wdowców. Kiedy nowe świadczenie?

Jakie warunki muszą spełnić sołtysi?

Początkowo proponowano, by dodatek otrzymywały osoby, które przez co najmniej dziesięć lat pełniły swoją funkcję (rządowy projekt). Inny pomysł zakładał, by mogły z niego korzystać osoby pełniące tę funkcję przynajmniej przez dwie kadencje (projekt wniesiony przez grupę posłów PiS w dużej mierze złożoną z parlamentarzystów z Solidarnej Polski). Ostatecznie ze świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które:

Reklama

pełniły funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji i nie krócej niż przez osiem lat

osiągnęły wiek 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn)

nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Warunkiem otrzymania świadczenia będzie złożenie odpowiedniego wniosku, do którego trzeba będzie dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (lub burmistrza bądź prezydenta miasta), właściwego dla sołectwa, w którym sołtys pełnił swoją funkcję.

Zdjęcie By otrzymać pieniądze, sołtysi muszą spełnić kilka warunków / Adam Burakowski / Reporter

Jak podaje portal gov.pl, ustawa musi teraz trafić do senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 roku. Już dziś przewiduje się, że tylko w przyszłym roku wypłaty pochłoną 162,9 mln zł z budżetu państwa.

Zobacz również:

Nowy obowiązek dotyczący wypłaty emerytur. Listonosz już jej nie wyda

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 53: Magdalena Atkins INTERIA.PL