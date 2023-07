Spis treści: 01 685 czystych punktów na mapie Polski. Do którego masz najbliżej?

02 Jak znaleźć czyste kąpielisko?

03 Wakacje nad wodą? Wypoczywaj bezpiecznie

Gdzie w Polsce można się wykąpać? Z pomocą przychodzi Serwis Kąpieliskowy GIS, który udostępnia mapę czystych i bezpiecznych miejsc do pływania w Polsce.

Każdy z zaznaczonych na mapie punktów informuje, czy woda w danym kąpielisku jest zdatna do użytku. I tak, jeśli widnieje przy nim zielona "szpileczka", można bezpiecznie wejść do wody.

W środę, 19 lipca niemal cała Polska była zaznaczona na zielono. Tylko przy nieliczne zostały zaznaczone na czerwono. Obecnie "szpileczki" widnieją przy kąpieliskach, m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Pietrowicach, Poznaniu czy Skarżysku-Kamiennej.

Reklama

Zobacz też: 6 najlepszych plaż w Polsce. Niemcy zrobili własny ranking. "Konkurencja dla Hiszpanii"

685 czystych punktów na mapie Polski. Do którego masz najbliżej?

W internetowym serwisie można sprawdzić kąpieliska w Polsce oraz ich dni i godziny otwarcia. Do tego dochodzą informacje o czystości wody, długości linii brzegowej czy dostępnej na miejscu infrastrukturze. Umieszczenie takiego miejsca na mapie GIS to gwarant czystości i bezpieczeństwa, ponieważ powiatowe stacje regularnie badają wodę i przekazują wyniki do serwisu. Co więcej, można tu popływać pod czujnym okiem ratownika.

Zdjęcie Które kąpielisko jest najbliżej ciebie? Sprawdzisz na specjalnej mapie / NewsLubuski/East News / East News

W serwisie pojawiła się nowa przydatna funkcja. Od teraz sprawdzimy, do którego z 685 czystych punktów mamy najbliżej. Mapa jest dostępna na stronie sk.gis.gov.pl.

Zobacz też:

Najdroższe miejscowości nad Bałtykiem. Pomyśl dwa razy, zanim pojedziesz

Znudziło ci się plażowanie? Oto alternatywne pomysły na pobyt nad Bałtykiem

Jak znaleźć czyste kąpielisko?

Zdjęcie Listę najczystszych kąpielisk sprawdzisz w Serwisie Kąpieliskowym GIS / Jan Graczynski/East News / East News

Wejdź na stronę Serwisu Kąpieliskowego na smartfonie. Wybierz zakładkę "Kąpieliska" i kliknij w to, które najbardziej cię interesuje. Wyświetlą się najważniejsze informacje na jego temat, w tym i ta dotycząca ostatnich badań wody. Jeśli wcześniej udostępniłeś lokalizację w telefonie, strona automatycznie wyszuka listę miejsc znajdujących się najbliżej twojej lokalizacji.