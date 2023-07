Zobacz również: Zapytaliśmy, co najbardziej denerwuje was na urlopie. Odpowiedź zaskakuje

Przedłużony weekend w Sopocie dla dwojga

Zdjęcie Romantyczny wypad na weekend w Sopocie to nie lada wydatek / 123RF/PICSEL

Ogromy rozstrzał cenowy można zaobserwować w Sopocie. Spacer na molo, wino na plaży o zachodzie słońca, atrakcje kulturalne - brzmi jak świetny pomysł na urlop.

Jeśli marzy ci się romantyczny długi weekend (4 doby) w tym mieście, z łóżkiem małżeńskim i prywatną łazienką, musisz przygotować się na wydatek od 280 zł za dobę do nawet... 3,5 tys. zł, jeśli pragniesz mieć na wyłączność cały apartament. Doliczając do tego wyżywienie, transport i napoje, za taki "długi" weekend we dwoje zapłacisz nawet 20 tys. zł i to wcale nie za standard, który znacznie przewyższałby niejeden czterogwiazdkowy hotel we Włoszech.

Zobacz także: Piaszczyste plaże, lazurowa woda i niskie ceny. Trzy alternatywy dla Chorwacji

Sobota i niedziela na Półwyspie Helskim

A może w piątek po pracy chcesz udać się na swojski, kempingowy wywczas na weekend? Destynacja: Półwysep Helski. Ile zapłacisz za dobę w przyczepie kempingowej? Około 450 zł.

Do dyspozycji masz średnio wygodne łóżko, ale za to możesz cieszyć się prywatnym patio. Odgłosy imprezy z sąsiednich namiotów i domków holenderskich są na szczęście wliczone w cenę.

Popularny youtuber, który na swoim kanale testuje różne restauracje, opublikował ostatnio film ze swojego pobytu na Półwyspie. Nagranie zszokowało internautów. Udał się do jednej z polecanych restauracji, która uchodzi za raczej przystępną cenowo w porównaniu z innymi. Za zupę zapłacił 20 złotych natomiast za obiad składający się z frytek (12 złotych), smażonego fileta dorsza 300 g z masłem czosnkowym (43,50 złotych) i kapusty kiszonej (6 złotych) - 61,50 złotych.

Odwiedzając Półwysep Helski przypomnisz sobie smak dzieciństwa i zrozumiesz, dlaczego lepiej było wsiąść w samolot i spędzić dwa dni nad Morzem Śródziemnym, gdzie owoce morza i ryby nie wywołają rewolucji w twoim żołądku i portfelu.

Zobacz również: Polskie Tatry bez tłumów? Wystarczy wybrać ten tajemniczy zakątek

Zdjęcie Polacy szukają oszczędności dosłownie wszędzie. Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą na własne przychody / PIOTR KAMIONKA/REPORTER/PIOTR KAMIONKA/REPORTER / Reporter

Cofnęliśmy się do lat 90.?

Na sam koniec warto dodać, że rosnące ceny noclegów nad polskim morzem nie tylko zniechęcają turystów do odwiedzania naszego wybrzeża, ale też powodują zawrót głowy przedsiębiorców, którzy prowadzą tam lokale gastronomiczne, w których rzecz jasna ceny również szokują turystów. W związku z tym, że za obiad płacą niebotyczne ceny, rezygnują z zamawiania alkoholu. Ale nie z jego picia.

Z obserwacji właścicieli restauracji i służb oczyszczania plaż wynika, że przeciętny turysta po wyjściu z lokalu udaje się do sklepu, w którym kupuje napoje alkoholowe, a następnie spożywa je na plaży. - Przede wszystkim nie ma już takiego popytu na alkohole. Nawet do obiadu czy kolacji najczęściej zamawiana jest woda mineralna, a nie piwo czy jakieś drinki - powiedział jeden z właścicieli nadmorskiej restauracji w rozmowie ze Strefą Biznesu. - Widać, że goście liczą dokładnie, ile mogą wydać na urlopie - dodał.

Dodatkowo, część turystów, zamiast iść na obiad do restauracji, woli samodzielnie ugotować jedzenie w miejscu noclegu. Dariusz Wojtal, prezes Polskiej Izby Turystyki, w rozmowie z money.pl mówi wprost, że Polacy w tym roku decydują się na wyjazd po kosztach.

- Ten wariant ekonomiczny wakacji w Polsce to właśnie pokoje bez wyżywienia, więc trzeba je zabrać lub kupić. Przy obecnych cenach nie ma szans, by czteroosobowa rodzina mogła pozwolić sobie w rozsądnym budżecie na wypoczynek w fajnym obiekcie z wyżywieniem lub stołowanie się w restauracjach - uważa prezes Polskiej Izby Turystyki.

Wysnuł on także dość odważny i dosadny wniosek, że cofnęliśmy się do lat 90., gdy przywożenie na wakacje własnego prowiantu czy samodzielne gotowanie było powszechnym zjawiskiem, a wyjście na obiad do restauracji w kurorcie było prawdziwym świętem - odbywało się bowiem raz lub dwa podczas tygodniowego wywczasu.