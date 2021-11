Adwent jest czasem liturgicznym w Kościołach chrześcijańskich, który trwa od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia.

Adwent 2021 - kiedy wypada? Ile trwa adwent?

Dokładna data początku adwentu 2021 to 28 listopada. Potrwa on tradycyjnie do wieczora 24 grudnia i złożony będzie z czterech niedziel.

Adwent ma swoją nazwę od słowa "adventus" - z łac. "przyjście". Jest to czas oczekiwania na paruzję, czyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a jednocześnie - czas oczekiwania na Boże Narodzenie czyli wcielenie. Z związku z tym adwent można podzielić na dwie części: od początku do 16 grudnia liturgia skupiona jest wokół oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, a od 17 grudnia do 24 grudnia - wokół przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Reklama

Adwent jest także czasem, kiedy w kościołach odprawiane są specjalne msze o świcie - roraty.





Jakie są symbole adwentu?

Ważnymi symbolami adwentu są m. in. wieniec adwentowy, lampion adwentowy czy kalendarz adwentowy. Wieniec adwentowy wyplatany jest tradycyjnie z gałązek choinki. Zostają umieszczone na nim cztery świece, zapalane po kolei przy każdej niedzieli adwentu.



Lampion adwentowy jest przygotowywany na poranne msze roratnie. Zazwyczaj ma formę czworoboku, którego ściany są ozdobione symbolami chrześcijańskimi, a w środku umieszczona jest zapalona świeca. Lampion nawiązuje do biblijnej przypowieści o pannach roztropnych, które czekały na przyjście Oblubieńca z płonącymi lampami. Często podczas rorat korzysta się także z roratek czyli cienkich świeczek.



Kalendarz adwentowy to popularny zwyczaj, który wywodzi się z XIX wieku, od wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którzy w ten sposób odliczali dni adwentowe. Tradycję tę lubią szczególnie dzieci, które są obdarowywane słodyczami lub upominkami.



Przeczytaj też:



Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce. Gdzie i kiedy?



Ceny w grudniu będą jeszcze wyższe. Kiedy robić zakupy na święta?



Sylwester 2021. Wybierając sukienkę, śmiało postaw na cekiny!



Dlaczego warto pić grzańca jesienią i zimą?



* * *



Zobacz więcej: