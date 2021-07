"+15kg, rozstępy, duszności, mętlik w głowie, absolutny brak mózgu, cellulit nawet na piętach, trądzik na lewym policzku i mogłabym tak jeszcze wymieniać i wymieniać ale wiecie co? Dzisiaj tak usiadłam na łóżku, zastanowiłam się chwilkę i pomyślałam ej Halinka! Jest spoko! Daję sobie na to wszystko pełen akcept. I Wam tez proponuje takie podejście P.S. Nie ukrywam, że mając tak ogromne wsparcie od Andrzeja Wrony, jest mi łatwiej. I jestem Ci za to Anżeju cholernie wdzięczna" - napisała na swoim profilu Zofia Zborowska