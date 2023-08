Spis treści: 01 Czy w sierpniu są upały? Sierpień: pogoda długoterminowa

Czy w sierpniu są upały? Sierpień: pogoda długoterminowa

Afrykańskie upały na dobre zadomowiły się w Polsce wraz z nadejściem lipca. Pierwszy miesiąc wakacji zaskoczył wielu Polaków wysokimi temperaturami, a termometry w wielu częściach kraju wskazywały wówczas wysoko ponad 30 st. C.

Wraz z końcem miesiąca w Polsce zrobiło się jednak nieco zimniej, a początek sierpnia przez wielu określany jest mianem pierwszego, jesiennego miesiąca. W miniony weekend w wielu miejscach w Polsce termometry wskazały bowiem niewiele ponad 15 st. C. Jak się jednak okazuje, wkrótce znów pojawi się nadzieja na nieco słońca.

"Po pochmurnym, wietrznym i nieco chłodniejszym początku tygodnia dalsza jego część przyniesie więcej słońca, nieco mniej opadów, a na termometrach ponownie możemy zobaczyć nawet do 26 st. C" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sporo szczęścia będą mieć ci, którzy zaplanowali urlop w trakcie trwania długiego, sierpniowego weekendu. Wtedy bowiem temperatury, po raz pierwszy w sierpniu, mocno poszybują w górę.

Jaki ma być sierpień 2023? Afrykańskie upały w Polsce 2023

Najbliższa sobota i niedziela, zgodnie z prognozami IMGW, powinny być najcieplejszymi dniami tego tygodnia. "Na ogół będzie pogodnie, choć okresami pojawi się więcej chmur i spaść może słaby, przelotny deszcz. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie na termometrach zobaczyć możemy nawet 26 st. C, najchłodniej natomiast na północy Polski, od 19 st. C do 20 st. C. Wiatr będzie słaby, wiał będzie z południa oraz z zachodu" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Potem będzie tylko lepiej. Kolejny tydzień zapowiada się bowiem jeszcze cieplejszy, niż poprzedni. Temperatura zacznie przekraczać 25 st. C, miejscami dochodząc nawet do 30 st. C. Przelotnie mogą jednak pojawiać się burze i deszcz. To wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie. Wilgotna aura sprawi, że możemy narzekać na męczącą nas duchotę.

Urlop w sierpniu 2023 najlepiej zaplanować więc w okresie od 13 do 19 sierpnia oraz od 22 do 29 sierpnia.

Długoterminowa pogoda na wrzesień. Oto co nas czeka

Jak wynika z długoterminowej prognozy IMGW pod znakiem ciepła i słońca upłynie również końcówka tegorocznego, kalendarzowego lata. Wbrew pierwszym głosom, według których wrzesień miał przywitać nas iście jesienną aurą, miesięczna średnia temperatura ma być powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów, zgodnie z prognozami, ma utrzymać się w normie.

