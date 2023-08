Spis treści: 01 W Bieszczadach już się zaczęło. Leśnicy pokazali zdjęcia

02 Gdzie na grzyby? Mieszkańcy tych województw nie mają co narzekać

Amatorzy grzybobrania chwalą się w sieci pierwszymi okazami, jakie udało im się znaleźć w polskich lasach. Chociaż pełnia sezonu przed nami, media społecznościowe co jakiś czas obiegają zdjęcia dorodnych grzybów.

Od lipca do listopada w polskich lasach można znaleźć borowiki szlachetne, z kolei od czerwca do listopada pojawiają się również podgrzybki. Do października rosną koźlarze i maślaki, a do końca listopada grzybiarze mogą zbierać rydze, kurki czy kanie.

Reklama

Jak informują fani grzybobrania w grupie "Grzyby moja pasja. Cała Polska", najwięcej okazów można obecnie zebrać m.in. w okolicach Przemyśla i Rzeszowa, jak i w południowo-wschodniej części Małopolski.

Zobacz też: Szaleństwo w polskich lasach. "121 prawdziwków w jeden dzień"

W Bieszczadach już się zaczęło. Leśnicy pokazali zdjęcia

Zdjęcie W Nadleśnictwie Baligród pojawiają się pierwsze grzyby. Leśnicy pokazali zdjęcia / WOJCIECH ZATWARNICKI/REPORTER / East News

Okazuje się, że narzekać nie mogą osoby, które w poszukiwaniu grzybów udają się do bieszczadzkich lasów, a konkretnie - Nadleśnictwa Baligród.

- Coś się zaczyna - napisali żartobliwie leśnicy w mediach społecznościowych. Jako dowód opublikowali kilka zdjęć dorodnych borowików. Zdjęcie wywołało niemałe poruszenie wśród internautów.

"Radość znaleźć takie prawdziwki",

"Oczy z orbit wychodzą na taki widok",

"Zaczęło się wielkie kuszenie",

"Piękne borowiki. Ruszą grzybiarze w las. Jeszcze troszkę czasu i koszyki się zapełnią",

"Na taki widok oczy same się śmieją",

"Piękne, dorodne i zdrowe do zbierania gotowe. Aż się buźka raduje na widok takich pięknych grzybków",

"Prawdziwki jak malowane",

"Piękne okazy, pozazdrościć"

- pisali w sekcji komentarzy.

Zobacz też: Jakie grzyby rosną w sierpniu? W lasach już roi się od najsmaczniejszych okazów

Gdzie na grzyby? Mieszkańcy tych województw nie mają co narzekać

Zdjęcie W tych miejscach Polski jest prawdziwy wysyp grzybów / 123RF/PICSEL

Częste i obfite opady deszczu, które występują w Polsce w ostatnim czasie sprawiają, że w lasach pojawia się coraz więcej grzybów. Obecnie najczęściej można trafić na kurki, koźlarze, podgrzybki, maślaki i borowiki. Jak podaje strona grzyby.pl, od początku sierpnia najwięcej grzybów występuje m.in. w województwach pomorskim, małopolskim, lubelskim czy podkarpackim.

Zobacz też: Jak szybko rosną grzyby po deszczu? Podpowiadamy, kiedy nazbierasz ich najwięcej

***