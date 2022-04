Agata Kornhauser-Duda zabrała głos. Nie przebierała w słowach

Agata Kornhauser-Duda jest pierwszą damą Rzeczpospolitej już siedem lat. Przez ten czas żona Andrzeja Dudy rzadko zabierała głos w ważnych dla państwa momentach. Swoją wstrzemięźliwość nazywała "milczącym protestem".

Wczoraj pierwsza dama postanowiła jednak zrobić wyjątek. Podczas spotkania w Lublinie z żołnierzami, którzy pomagają uchodźcom wojennym z Ukrainy, wygłosiła wyjątkowo żarliwe przemówienie. Pierwsza dama przyzwyczaiła Polaków i Polki do zachowawczych i lakonicznych wypowiedzi. Tym razem Agata Kornhauser-Duda nie przebierała w słowach.

Sytuacja w Ukrainie najwidoczniej wzbudziła w Agacie Kornhauser-Dudzie tak duże emocje, że żona prezydenta postanowiła się otworzyć.

Reklama

Zdjęcie Agata Kornhauser-Duda rzadko publicznie zabiera głos. Tym razem jednak żona prezydenta RP postanowiła wygłosić oficjalne przemówienie / Euzebiusz Niemiec / AKPA

Ten obraz najbardziej poruszył Agatę Kornhauser-Dudę. Co zobaczyła pierwsza dama?

Pierwsza dama w przemówieniu zaznaczyła, że zabiera głos nie tylko jako żona prezydenta PR, ale także jako matka. Przyznała, że nie może pozostać obojętna wobec krzywd, jakie w Ukrainie ponoszą niewinne i bezbronne osoby.

Agata Kornhauser-Duda zaznaczyła, że widok kobiet z dziećmi, które uciekają z kraju objętego wojną, wyjątkowo ją poruszył.

"Jak każda żona, każda matka, każda kobieta nie godzę się na to, co dzieje się podczas tej wojny" - zaznaczyła Agata Kornhauser-Duda. "Nie godzę się na to, by kobiety były gwałcone przez rosyjskich żołnierzy" - kontynuowała.

Trzeba nazwać sprawę po imieniu: to jest bestialstwo i akt ludobójstwa, które muszą zostać przez wszystkich potępione, a sprawcy powinni zostać ukarani powiedziała pierwsza dama dosadnie.

Agata Kornhauser-Duda podzieliła się także swoimi doświadczeniami i wspomniała moment, który wyjątkowo ją poruszył. "Obserwowałam strażaków noszących na własnych rękach niepełnosprawne dzieci, będące w takim stanie, że baliśmy się, czy dowieziemy je żywe do Niemiec" - wyznała pierwsza dama.

***

Zobacz również:



Agata Kornhauser-Duda zabrała głos w sprawie wojny w Ukrainie

Agata Kornhauser-Duda zwróciła się do kobiet! W sieci pojawiają się zdjęcia

Apel Pierwszej Damy na Dzień Kobiet. Zwróciła się do Rosjanek