Aida apeluje do Polaków. Jej słowa rzucają nowe światło na przyszłe tygodnie

Aida Kosojan-Przybysz: Wizjonerka i inspiratorka

Aida Kosojan-Przybysz z pochodzenia jest Ormianką jednak od lat mieszka w Polsce. Regularnie dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami dotyczącymi przyszłości. Twierdzi, że w jej rodzinie kobiety dziedziczą dar jasnowidzenia.

Wizjonerka jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Przy pomocy Facebooka oraz Instagrama komunikuje się ze swoimi fanami. Ormiańska jasnowidzka regularnie publikuje posty. Chociaż często mówi w nich o przyszłości, nie stroni również od tematów związanych z samorozwojem i samoakceptacją. Aida Kosojan-Przybysz motywuje internautów do tego, by skupić się na swoim wnętrzu. Przekazuje wskazówki dotyczące życia i relacji z samym sobą.

Aida Kosojan-Przybysz znów podzieliła się swoimi przemyśleniami z internautami

Aida Kosojan-Przybysz dziś rano postanowiła zaapelować do swoich obserwatorów. W najnowszym poście zapytała ich o to, czy czują się spełnieni i zadowoleni z tego, jakie życie wybrali.

"Za kurtyną przyszłości jest twoje jutro, które zależy od twojego dzisiaj. Zabierz w jutro siebie ufającego sobie i wierzącego w siebie, jak kiedyś, kiedy marzyłeś zostać pilotem, kosmonautą, lekarzem, weterynarzem. Zabierz siebie pełnego nadziei, cieszącego się z małych radości. Ilu z nas zrealizowało swoje plany? Ilu z nas do tej pory czuje swoje skrzydła, a ilu osobom one zostały wyrwane, złamane?" - napisała Aida Kosojan-Przybysz. I zadała skłaniejące do przemyśleń pytanie: "Co nas odbudowuje?".

Wizjonerka nie zostawiła internautów bez odpowiedzi. W dalszej części wpisu wyznała, co ją odbudowuje. Poleciła internautom, by nie gromadzili w sobie negatywnej energii. "Higiena duszy: odpuszczanie, wybaczenie. Budowanie jutra na świeżych, mocnych fundamentach miłości do siebie i życia" - te wartości zdaniem Aidy Kosojan-Przybysz sprawiają, że możemy żyć pełnią życia i być szczęśliwi.

Fani dziękuję Aidzie Kosojan-Przybysz. "Dobrze, że jesteś"

Pod postem ormiańskiej wizjonerki w okamgnieniu zaczęły pojawiać się komentarze. Internauci dziękują swojej mentorce za kolejny "drogowskaz". "Dobrze, że jesteś Aiduś" - napisała jedna z internautek, jednocześnie nie kryjąc wzruszenia słowami Kosojan-Przybysz.

