Aida Kosojan-Przybysz ma dar jasnowidzenia, który odziedziczyła po babci. Dowiedziała się o nim, mając cztery lata i obecnie wykorzystuje go, by pomagać innym. Chętnie więc dzieli się wskazówkami i przesłaniami, za które jej odbiorcy dziękują niemal na każdym kroku.

Aida Kosojan-Przybysz urodziła się w Gruzji, ale obecnie mieszka w Polsce, gdzie cieszy się niemałą popularnością. Jest nie tylko wizjonerką, ale także kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką.

Jasnowidzka aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie tam chętnie przekazuje ważne przesłania. Wielu docenia Aidę Kosojan-Przybysz za jej trafne wizje. Przewidziała m.in. pandemię koronawirusa i wojnę w Ukrainie.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz podzieliła się zaskakującym wyznaniem / Piotr Blawicki / East News

Aida Kosojan-Przybysz o sile i mocy kwiatów

W poniedziałkowy poranek Aida Kosojan-Przybysz postanowiła porozmawiać ze swoimi odbiorcami za pomocą transmisji live na Instagramie. Nagranie pojawiło się już na jej profilu. Widać na nim wizjonerkę z pięknym bukietem kwiatów, który jak się okazuje, dostała od swojej chrześnicy. "Kwiaty są gośćmi w naszym domu, budzą radość, pozytywne emocje, wnoszą piękno. Są z nami w różnych momentach naszego życia. Są wiernymi przyjaciółmi w trudnych i pięknych chwilach. Są talizmanami na szczęście i sposobem wyrażania i okazywania uczuć" - napisała jasnowidzka na Instagramie.

Aida Kosojan-Przybysz podczas transmisji live odniosła się do zadanego jej kilka dni wcześniej pytania, które dotyczyło trzymania w domu ciętych kwiatów. Wizjonerka stwierdziła, że jak najbardziej można z nich korzystać. "Kwiat ma w sobie niesamowitą moc, niesamowitą siłę. On nie tylko cieszy, raduje. Kwiat jednocześnie wnosi ciepło i dobro do naszego domu. Kolory kwiatów to też jest jakiś przekaz dla nas. Kiedyś się mówiło, że żółty kwiat wnosi niepokój i jest kolorem rozłąki. Dzisiaj się już tak nie uważa, ponieważ żółty kwiat kojarzy się akurat w Polsce ze świętami wielkanocnymi. Dużo zieleni w naszym domu, to jest dużo czystej, pozytywnej, otwartej na radość i na szczęście energii" - dodała.

Przy okazji jasnowidzka podzieliła się zaskakującym wyznaniem. Okazuje się, że jednym z jej ulubionych miast jest stolica Małopolski. "Pod koniec tygodnia jestem w Krakowie. To jedno z moich ulubionych miast. Zresztą tam kiedyś często byłam, ponieważ stamtąd pochodzi pierwszy zespół, z którym współpracowałam. [...] Kraków jest cudowny" - podkreśliła Aida Kosojan-Przybysz.

