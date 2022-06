Zgodnie z przywidywaniami synoptyków w środę w części kraju pojawią się burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, niekiedy grad, a również silny wiatr. IMGW wydało już ostrzeżenie dla siedmiu województw.

Synoptycy alarmują: mocno zagrzmi

Burze pojawiły się już w Polsce w nocy z wtorku na środę. Błyskawice widać było między innymi w Wielkopolsce. To jednak nie koniec niebezpiecznej aury. Front przesuwa się z zachodu na wschód, a jak podaje IMGW wkrótce burze pojawić mogą się również w północnej i centralnej Polsce.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia dla siedmiu województw:

podlaskiego,

zachodniopomorskiego,

wielkopolskiego,

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego,

mazowieckiego,

kujawsko-pomorskiego.

Intensywne opady deszczu i wiatr

Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu (około 20-25 mm) oraz silny wiatr, sięgający nawet 75 km/h. Termometry wskażą w ciągu dnia około 15 st. C na północy i około 20 st. C w centrum i na zachodzie. Na południu temperatura sięgnie 21-22 st. C.

