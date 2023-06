Alert pogodowy w Polsce. Możliwe lokalne zalania i podtopienia

Nonsensy zamkniętych enklaw mieszkalnych. Witamy w grodzonych osiedlach

Alarm pogodowy w Polsce, który wydali przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki przewiduje upały, intensywne opady deszczu i burze z gradem. Wpływ na dynamiczną pogodę ma wyż Heinrich, który wkroczył na południe kraju i sprowadził bardziej wilgotne, chłodniejsze powietrze w ostatnich dniach.

W Boże Ciało temperatury w Polsce były zróżnicowane - najcieplej w woj. lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, na Mazowszu, a także w woj. warmińsko-mazurskim - tam termometry zarejestrowały nawet 28 st. C. W pozostałych regionach było dużo chłodniej - 20-23 st. C. Ponadto zapowiadano burze z gradem, a ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w województwach:

śląskim

małopolskim (poza pow. olkuskim i miechowskim)

podkarpackim

świętokrzyskim (pow. kazimierski, buski, staszowski i sandomierski)

lubelskim (pow. janowski, biłgorajski, zamojski, tomaszowski i hrubieszowski)

W tych regionach kraju nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące ulew, które mogą być wynikiem miejscowych podtopień i zalań. O sytuacji poinformowali też Polscy Łowcy Burz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W piątek nad Polską wciąż będzie zalegać ciepłe powietrze polarnomorskie, w którym będą rozwijać się zarówno pojedyncze komórki burzowe, jak i słabo zorganizowane struktury wielokomórkowe. Największym zagrożeniem ze strony burz będą w dalszym ciągu ulewne opady deszczu. Mając na uwadze warunki w troposferze na obszarze Polski południowej zostaje wydany 1. stopień ostrzeżenia. czytamy w mediach społecznościowych

Alert pogodowy: możliwe lokalne zalania i podtopienia

Zdjęcie W niektórych regionach Polski z powodu intensywnego deszczu doszło do podtopień / 123RF/PICSEL

Podano, że miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Taka ilość spowoduje najpewniej liczne problemy. Synoptycy apelują, aby osoby wypoczywające nad zbiornikami wodnymi w południowej Polsce nie rozbijały namiotów blisko brzegu.

Ponadto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek - 8.06 ostrzeżenia przed nadciągającymi upałami. Żółte alerty obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim (w południowej połowie)

pomorskim (pow. tczewski, starogardzki, kościerski, chojnicki, człuchowski)

kujawsko-pomorskim (zachodnia część)

wielkopolskim (poza pow. konińskim, kaliskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, tureckim i kolskim)

lubuskim

Polscy Łowcy Burz opublikowali również post, w którym zamieścili zdjęcia podtopień na Podkarpaciu spowodowanych intensywnym deszczem. Na stacji opadowej IMGW Barwinek zanotowano, że w ciągu godziny spadło wczoraj 35,3 mm.

Obecnie na Podkarpaciu mamy do czynienia z lokalnymi silnymi opadami, które mogą prowadzić do wzrostów stanów wód w mniejszych ciekach wodnych. Na stacji opadowej IMGW Barwinek zanotowano opad godzinny w wysokości 35,3 mm. W dalszym ciągu tworzą się kolejne komórki, które generują pojedyncze wyładowania atmosferyczne i ulewne opady deszczu. czytamy w poście na Facebooku

Jak będzie pogoda na kolejne dni długiego weekendu?

Prognoza pogody - 9-11 czerwca

Synoptycy przewidują, że strefa burz będzie się przesuwała. Skupiska chmur pojawią się w województwach:

opolskim

świętokrzyskim

mazowieckim

podlaskim

Termometry wskazywać będą od 16-19 stopni (rejony nadmorskie) do 28-29 stopni - woj. lubuskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, zachodnia Wielkopolska. Pogodowi eksperci dodali również, że w sobotę w kraju temperatury będą oscylować w granicach od 22 -27 st. C. W niedzielę z kolei zrobi się nieco chłodniej, szczególnie w woj. podkarpackim i na Lubelszczyźnie - tam przewiduje się od 20 do 21 st. C. Mieszkańcy pozostałych regionów kraju mogą spodziewać się temperatur w granicach 23 - 26 st. C.

