Alicia Amira to 30-letnia fanka operacji plastycznych, która od prawie dekady probi wszystko, aby osiągnąć wygląd, który jej zdaniem jest idealny.



Influencerka uwielbia wygląd lalek, również tych dla dorosłych, i sama pragnie uchodzić za jedną z nich.





Alicia Amira chce wyglądać jak żywa lalka

Zdjęcie Alicia Amira uwielbia odsłaniać swoje ciało / Ken McKay/ITV/Shutterstock / East News

Alicia Amira od lat fascynowała się blondynkami z dużym biustem i uważała je za niezwykle pociągające, co skłoniło jej do rozpoczęcia wizualnej przemiany.



To, jak kobieta się prezentuje, może wzbudzać kontrowersje, jednak ona sama przyznaje, że modyfikacje ciała oraz to, w jaki sposób wpływają na jej wygląd, sprawiają jej radość.



Influencerka uwielbia eksponować efekty swojej metamorfozy w social mediach, zakładając do zdjęć skąpe stroje.

Jak przystało na "żywą lalkę" uwielbia róż w każdej postaci, a długie rzęsy i paznokcie to jej znak rozpoznawczy.

Alicia Amira ma ogromne piersi, sztuczne zęby i wielkie usta, a jej ciało jest pokryte dużą ilością tatuaży.

Na całym świecie nie brakuje fanów, którzy kibicują celebrytce i uwielbiają oglądać jej zdjęcia, choć oczywiście w internecie nie brakuje też głosów krytyki.

Najważniejsze jest jednak to, że Alicia Amira podoba się sama sobie.



