Do zdarzenia doszło 11 kwietnia 2022 roku na terenie zgromadzenia Salezjan w Poznaniu. Ks. Michał Woźnicki został zaatakowany przez ks. Jacka Bielskiego i z rozbitą głową wylądował w szpitalu.

- Bandyta zwykły. Ktoś mnie chwyta za ramię, odwracam się, patrzę, że to Bielski. Wyciągnął pałkę z kieszeni, rozwinął i zaczął okładać prosto w łeb. Bandyta zwykły. Chciał zabić. Lekarz powiedział, że każde uderzenie w głowę to zagrożenie życia

- relacjonował na YouTube poszkodowany.

Bójka Salezjan z Poznania. Ksiądz zaatakował pałką teleskopową

Policja potwierdziła, że na terenie zakonu doszło do takiego incydentu, a w ruch poszły również... damskie torebki. Jak powiedział "Gazecie Wyborczej" Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji, "gdy przyjechał patrol, ks. Jacek Bielski leżał na podłodze, siedziały na nim i okładały go torebkami sympatyczki ks. Woźnickiego".

Incydent skomentować postanowili Salezjanie i wydali oficjalne oświadczenie:

"Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, z siedzibą we Wrocławiu, w związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w godzinach wieczornych dnia 11 kwietnia 2022 r. na terenie salezjańskiego domu zakonnego przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu, wyraża ubolewanie i jednocześnie przeprasza wszystkich, którzy poczuli się zgorszeni zaistniałą sytuacją. Trwają czynności wyjaśniające. Informujemy, że po ich zakończeniu strona kościelna podejmie stosowne działania. (...) Chociaż każdy z nas sam ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, to jednak jeszcze raz pragniemy wyrazić ubolewanie z powodu gorszących zachowań jakie miały miejsce w dniu wczorajszym na terenie naszego domu zakonnego i skutków jakie one ze sobą niosą" - napisał ks. Jerzy Babiak SDB, rzecznik prasowy inspektorii.

Ks. Michał Woźnicki w 2018 r. został wydalony z zakonu, a wyrok sądu nakazał mu opuszczenie budynku Salezjanów. Jest on bowiem od lat skłócony ze swoimi przełożonymi, których publicznie krytykuje. Duchowny wciąż nie zamierza jednak opuścić swojej dwupokojowej celi, a nawet odprawia msze dla stojących za nim murem wiernych.

Incydent z pałką teleskopową nie jest wyjątkiem, a policja była zmuszona już wielokrotnie interweniować w zakonie. Wcześniej ks. Jacek Bielski spryskał ks. Woźnickiego i jego zwolenników gazem pieprzowym, innym razem policjanci musieli siłą wynieść Woźnickiego z celi, bo nie chciał się wylegitymować.

