Tajemnica "godziny diabła". Ludzie budzą się z koszmarów, mają paraliż senny lub widzą zmarłych

Godzina 3 w nocy to częsty motyw w filmach grozy. To wówczas mają budzić się na Ziemi największe demony. Ale czy tylko ta sytuacja ma miejsce wyłącznie na kinowych ekranach i została stworzona po to, by straszyć ludzi?

Zła energia w domu? Oto metody na pozbycie się złego ducha

"To misja, nie dostaję za to pieniędzy". Tak wygląda praca egzorcysty

Opętanie Anneliese Michel. Sprawa dla egzorcysty czy psychiatry?

Mieszkańcy jarocińskiego bloku są przerażeni. Nie pomógł egzorcysta ani wróżka Okazuje się, że w świecie krąży wiele historii o tym, co dzieje się o 3 w nocy, a dokładniej o 3.33. Niegdyś godzinę tę nazywano także "godziną śmierci", czy właśnie "godziną szatana".

Fanatycy zjawisk nadprzyrodzonych od dawna upatrują w tej godzinie w środku nocy czegoś wyjątkowego i przerażającego, a zwykli ludzie często regularnie budzą się o 3.33 przepełnieni dziwnym przeczuciem i lękiem. Wówczas wybudzają się z koszmarów tak realistycznych, które mylą z jawą, doświadczają zjawiska paraliżu sennego lub są przekonani o tym, że widzą swoich bliskich zmarłych. Skąd jednak wzięła się ta przerażająca historia i dlaczego wiele osób jednak budzi się o tej godzinie?

Reklama

Czytaj również: Wiadomo, kim był chłopiec z pudełka

Odwieczna walka dobra ze złem, Chrystusa z Szatanem

Zdjęcie 3.33 boją się Ci, którzy wierzą w siły nadprzyrodzone / 123RF/PICSEL

Źródła nadprzyrodzonych zjawisk fani tego tematu upatrują się oczywiście w religii chrześcijańskiej. Jezus miał umrzeć na krzyżu o godzinie 15.00, więc nieczyste siły w opozycji do tej najświętszej chwili nabierają mocy o 3 w nocy, która staje na przeciwległym biegunie do godziny 15. Jest jej odwrotnością, tak jak dobro stoi w opozycji do zła.

Nic więc dziwnego w tym, że osoby, które wierzą w takie wytłumaczenie, budzą się pełne lęku przed ciemnymi mocami, które tylko czekają na to, by spętać niewinne dusze. Według innej teorii to także czas połączenia dwóch światów - żywych i umarłych. Więc według nich nie tylko budzą się wtedy wszelkie diabły, ale i zmarli, którzy mają coś do przekazania swoim jeszcze żyjącym krewnym. Stąd opowieści o upiornych odwiedzinach zmarłej babci czy stryja o 3.33.

Wierni próbują się wówczas modlić, prosząc Boga o ochronę i starają się zawierzyć jemu swój los. Jednak istnieje jeszcze prócz duchowego aspektu, bardziej naukowe wytłumaczenie tego, dlaczego ludzie budzą się o 3 nad ranem.

Przeczytaj również: Budzisz się w nocy? Sprawdź, co to oznacza

Wyjaśnieniem jest... ewolucja i nasi przodkowie

Zdjęcie Czy istnieje inne wyjaśnienie godziny diabła, niż wiara w religijne zabobony? / 123RF/PICSEL

Niekiedy coś, co z pozoru może wydawać się nad siłą nadprzyrodzoną, czymś, co trudno pojąć umysłem, z ratunkiem przychodzi... nauka. Ci, którzy są niewierzący szukają właśnie w nauce wyjaśnienia zjawiska godziny 3.33. Okazuje się, że to niekoniecznie demony, szatan, czy inne złe moce wywołują w nas lęk. Nasi przodkowie zwyczajnie bali się nocy, bo w ciemnościach kryły się nie diabły, a np. dzikie zwierzęta, które podchodziły pod obozowiska, gdy ostatnie ogniska gasły.

Przeczytaj również: Tajemniczy obraz Matki Boskiej. Naukowcy od lat szukają odpowiedzi

W nocy także wrogie plemiona mogły napaść na osadę, więc od wieków ludzie spali niezwykle czujnie, a często 3 w nocy była godziną przebudzania się ze snu i fazą czuwania. Stąd też napięcie i lęk o tej godzinie, który ewolucyjnie jest zakodowany podświadomie w naszym umyśle.

***