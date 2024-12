Najnowsze badania są niepokojące. W porównaniu z rokiem 2022 przybyło Polaków mających problemy ze snem i czasową bezsenność. Więcej jest także osób doświadczających nocnych pobudek z niewiadomych przyczyn, które wytrącają z równowagi i każą wyjść z łóżka. Jeśli dotyczy tylko skorzystania z toalety i nie mamy potem problemu z powrotem do krainy snów, to możemy uznać się za szczęściarzy. Zdecydowanie więcej jest bowiem osób, którym bardzo trudno jest po takim przerwaniu odpoczynku powrócić znowu do snu.

Eksperci zalecają po przebudzeniu pozostanie w łóżku przynajmniej przez 10 min, uspokojenie myśli i próbę wyciszenia, by szybko ponownie usnąć. Jeśli jednak czujemy nieodpartą potrzebę opuszczenia łóżka, możemy napić się wody lub zając się czynnością, która nas wyciszy, na przykład czytaniem książki lub interesującego artykułu w gazecie. Istnieje jedna czynność, której należy wystrzegać się jak ognia i jest nią... sięganie po telefon. Eksperci biją na alarm: wyrwany ze stanu głębokiego odpoczynku mózg, gdy jest narażony na emitowane przez ekran światło niebieskie, sporą ilość obrazów i dźwięków jeszcze bardziej przechodzi w stan aktywności. Możemy być niemal pewni, że dodatkowo utrudnimy, a w niektórych przypadkach wręcz całkowicie uniemożliwimy sobie powrót do spokojnego snu. Warto zrezygnować nawet ze sprawdzania godziny. Lepiej spojrzeć przez okno, starać się nie zapalać światła, napić się odrobinę wody. Następnie powrócić pod kołdrę i próbować zasnąć.

Aby uniknąć lub zminimalizować ryzyko nocnych pobudek warto zadbać o to, co robimy jeszcze przed położeniem się do łóżka. Unikajmy zatem ciężkostrawnej kolacji, która zaburzy proces snu, pamiętajmy o zaprzestaniu jedzenia minimum dwie godziny przed planowanym zaśnięciem, zmniejszmy także ilość wypijanych płynów. Medytacja i wieczorna uspokajająca joga będą sprzymierzeńcami dobrego, regenerującego snu. Zadbajmy także o nawilżenie powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym. Przykręćmy kaloryfer, by uzyskać optymalną temperaturę w sypialni, która powinna wynosić ok. 20 stopni C. Równie ważna jest także zmiana nawyków: zasypianie przy włączonym telewizorze czy scrollowanie telefonu tuż przed zaśnięciem negatywnie wpływa na relaksację.