Trwają poszukiwania łodzi podwodnej

Życie i styl Niebezpieczna pogoda. 12 regionów w Polsce zagrożonych. RCB ostrzega W niedzielę 18 czerwca należąca do OceanGate Expeditions łódź podwodna z pięcioma osobami na pokładzie wypłynęła z St. John’s w celu eksploracji wraku Titanica. Kontakt z łodzią urwał się po godzinie i 45 minutach. Obecnie trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, w którą zaangażowane są agencje rządowe, marynarki wojenne USA i Kanady, a także komercyjne firmy. Wszelkie działania związane z poszukiwaniem łodzi podwodnej Titan podlegają jurysdykcji Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Media informują, że na pokładzie zaginionej łodzi znajduje się brytyjski miliarder Hamish Harding, pakistański biznesmen Shahzada Dawood oraz jego syn Suleman, a także francuski odkrywca Paul-Henry Nargeolet i dyrektor naczelny OceanGate Expeditions Stockton Rush.

Firma wydała oświadczenie w tej sprawie i podkreśliła wdzięczność za otrzymaną pomoc od firm i agencji. "Pracujemy nad bezpiecznym powrotem członków załogi" - przekazano.

Ile kosztuje zwiedzanie wraku Titanica?

Wrak Titanica znajduje się mniej więcej 600 km od wybrzeża Kanady, a dokładnie od wyspy Nowa Fundlandia na głębokości 3800 metrów. Brytyjski transatlantyk typu Olympic zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku podczas dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku. Przyczyną katastrofy było zderzenie z górą lodową. Wrak Titanica został odnaleziony w 1985 roku. Od tamtej pory jest przedmiotem wielu badań.

Zaginiona łódź podwodna należy do OceanGate Expeditions. Firma świadczy usługi z zakresu załogowych wypraw podwodnych w celach eksploracyjnych i badawczych. Została założona w 2009 roku przez Stocktona Rusha. Posiada kilka łodzi podwodnych, ale tylko Titan jest w stanie zanurzyć się na głębokość 4000 m, co pozwala na odwiedzenie wraku Titanica. Projekt łodzi zakłada automatyczne wynurzenie w momencie wystąpienia problemów technicznych i zapewnienie tlenu załodze na 96 godzin.

Jak podaje oficjalna strona OceanGate Expeditions, po udanych rejsach do wraku Titanica w 2021 i 2022 roku zdecydowano się na kontynuowanie załogowych wypraw. Podkreślono, że potrzeba kilku lat, by w pełni zbadać wrak, udokumentować miejsce jego zatonięcia i ocenić tempo rozpadu. Podano, że osoby odpowiednio wykwalifikowane mają możliwość dołączenia do wyprawy jako członkowie załogi "Mission Specialist". Wyprawa trwa osiem dni i składa się z pięciu etapów. Na taką wycieczkę nie każdy może sobie jednak pozwolić. Cena za jedną osobę to 250 tys. dolarów, czyli ponad milion złotych.

Czytamy, że wyprawa "Titanic Expedition" ma na celu naukowe i technologiczne badania wraku, a w szczególności uzupełnienie prac wykonanych podczas wcześniejszych rejsów. Mowa o udokumentowaniu stanu wraku, a także flory oraz fauny i następnym porównaniu z wcześniejszymi obserwacjami.

Zwiedzanie Titanica organizowane przez OceanGate Expeditions

OceanGate Expeditions jest jedyną firmą organizującą wyprawy umożliwiające zwiedzanie Titanica. Podwodne wycieczki promuje hasłem "zostań jednym z nielicznych, którzy zobaczą Titanica na własne oczy". Warto podkreślić, że część oficjalnej strony firmy została zarchiwizowana, a dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem Wayback Machine Internet Archive. W ofercie wycieczki podkreślono, że to szansa na odkrycie czegoś niezwykłego, a nurkowanie zapewni ekscytujące oraz wyjątkowe wrażenia i pozwoli naukowcom zdobyć nowe informacje. Dodano, że każda wyprawa ma cel naukowy.

Plan wycieczki zakłada, że nurkowanie odbywa się trzeciego dnia po wcześniejszym przybyciu do St. John’s i wypłynięciu na północny Atlantyk, gdzie załoga przechodzi odpowiednie szkolenia i poznaje zasady dotyczące bezpieczeństwa. Czytamy, że łódź podwodna Titan może pomieścić pięć osób - pilota, trzech specjalistów ds. misji i eksperta od treści. Jego zadaniem jest dzielenie się z załogą informacjami dotyczącymi wraku. Zejście w głąb oceanu zajmuje dwie godziny.

Zarchiwizowana strona podaje, że zaplanowane na 2023 rok wyprawy są w toku i istnieje możliwość zapytania o wolne terminy. W 2024 roku przewidziano aż pięć misji: 9-17 maja, 18-26 maja, 27 maja-4 czerwca, 5-13 czerwca i 14-22 czerwca.

