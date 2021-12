Ceny papieru toaletowego wzrosną? Prognozy nie pozostawiają złudzeń

Dlaczego papier toaletowy drożeje?

Jak wynika z raportów, ceny celulozy NBSK i BHKP, a więc głównych surowców w papiernictwie od początku 2021 wzrosły aż o 60-80 proc. Jak nietrudno się domyślić, to przekłada się na wzrost cen detalicznych poszczególnych produktów - również papieru toaletowego, ręczników papierowych czy chusteczek higienicznych.

Sytuacja jest wyjątkowo trudna, nie mieliśmy podobnych doświadczeń przez ostatnie 25 lat, nawet w okresie największych kryzysów światowych komentuje Artur Pielak, prezes Velvet Care w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Wzrost cen celulozy - podstawowego składnika papieru toaletowego - to istotny, ale nie jedyny powód przewidywanego wzrostu cen detalicznych papieru toaletowego. Celuloza wytwarzana jest bowiem poza granicami Polski. Równie ważnym czynnikiem jest więc inflacja, a więc spadek siły nabywczej złotego.

Polscy producenci narzekają także na coraz wyższe rachunki. Rosną ceny gazu, energii elektrycznej, czy też paliwa, a to ma ogromny wpływ na stałe koszty wytworzenia produktów. Artur Pielak w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wyjaśnia, że firmy będą zmuszone podnieść ceny, by utrzymać poziom pracy w fabrykach na tym samym poziomie. Nie mogą pozwolić sobie bowiem na to, by zarabiać na produkcie znacznie mniej niż dotychczas. To w szybkim czasie prowadziłoby do bankructwa.

Ile w 2022 roku będzie kostkował papier toaletowy?

O ile od stycznia mogą wzrosnąć ceny papieru toaletowego, ręczników papierowych czy też chusteczek higienicznych? Specjaliści szacują, że będzie to wzrost na poziomie około15-20 proc. Co więcej, jeśli ceny surowców w najbliższych kwartałach nie osiągną równowagi, możemy spodziewać się, dalszych wzrostów cen detalicznych tych produktów.

Jeśli dostawcy i producenci nie poradzą sobie z obecnymi wyzwaniami, to niebawem możemy mieć do czynienia z dominem bankructw w łańcuchu dostaw i firm produkcyjnych tłumaczy Artur Pielak w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

