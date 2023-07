Kiedy Cerber dotrze do Polski?

Życie i styl O tym musisz pamiętać podczas burzy. Otwarte okno to nie najlepszy pomysł Europę zalała fala upałów znad Afryki. Za lejącym się żarem z nieba stoi antycyklon Cerber, który w ten weekend (14-16 lipca) dotrze do Polski.

W tym tygodniu w krajach basenu Morza Śródziemnego można było obserwować stale rosnącą temperaturę i jak się okazuje, to jeszcze nie koniec.

Europejska Agencja Kosmiczna ESA informuje, że z ogromnym gorącem będą musiały się zmierzyć takie kraje jak Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy i Polska. We Włoszech termometry wskażą nawet ponad 40 st. C. Szacuje się, że zostanie pobity rekord z 2021 roku. Wówczas w jednym z sycylijskich miasteczek temperatura wynosiła aż 48,8 st. C.

Nadciąga fala upałów. Jaka pogoda na weekend?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał prognozę na najbliższe dni. Zaznaczono, że będzie to najbardziej upalny do tej pory weekend w tym roku. "Koniec tygodnia prawdziwie upalny, gorący, z wartościami temperatury nawet do 36 st. C. W piątek na północnym wschodzie i krańcach wschodnich trochę przelotnych opadów, lokalnie burze. Sobota słoneczna, a w niedzielę ponownie deszcz i burze wędrujące z zachodu na wschód" - przekazał IMGW.

W piątek w województwie zachodniopomorskim i pomorskim temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C do 26 st. C. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu termometry maksymalnie wskażą od 24 st. C do 27 st. C. Podobnie będzie w województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim, a także dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Zdjęcie Prognozy wskazują, że to niedziela będzie najbardziej upalna / 123RF/PICSEL

W Wielkopolsce, a także w województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim będzie maksymalnie od 24 st. C na wschodzie do 28 st. C na zachodzie. Dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego prognozuje się od 23 st. C do 27 st. C.

W sobotę będzie jednak znacznie cieplej. Według IMGW temperatury maksymalne dla poszczególnych województw wyglądają następująco:

zachodniopomorskie i pomorskie od 29 st. C do 31 st. C

warmińsko-mazurskie i podlaskie od 27 st. C na północnym wschodzie do 32 st. C na południowym zachodzie

wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie od 31 st. C na Kujawach do 35 st. C na Ziemi Lubuskiej

mazowieckie, łódzkie i lubelskie od 27 st. C na Lubelszczyźnie do 33 st. C na zachodzie Ziemi Łódzkiej i w rejonie Warszawy

dolnośląskie, opolskie i śląskie od 30 st. C do 34 st. C

małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie od 27 st. C do 31 st. C

Prognozy wskazują, że to jednak niedziela będzie najbardziej upalna. W Warszawie będzie nawet 36 st. C. Oto jaka temperatura maksymalna jest prognozowana w innych regionach kraju:

zachodniopomorskie i pomorskie od 26 st. C do 29 st. C

warmińsko-mazurskie i podlaskie od 32 st. C do 35 st. C

wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie od 28 st. C do 31 st. C

mazowieckie, łódzkie i lubelskie od 30 st. C na wschodzie do 36 st. C na Mazowszu

dolnośląskie, opolskie i śląskie od 28 st. C do 32 st. C

małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie od 30 st. C do 32 st. C

