Spis treści: 01 Chiński Nowy Rok 2023 - kiedy się zaczyna?

02 Jak w Chinach świętują rozpoczęcie roku 2023?

03 Jakie tradycje związane są z Chińskim Nowym Rokiem?

04 Jaki będzie chiński rok 2023?

Chiński Nowy Rok 2023 - kiedy się zaczyna?

To będzie rok nadziei. Sprawdź horoskop chiński na Rok Wodnego Królika

Nów w Wodniku to czas oświecenia. Sprawdź swój horoskop na ten czas

Wróżka Aira zdradza, co czeka nas 19 stycznia 2023 r. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop Majów na 2023 rok – sprawdź, kim jesteś Nowy Rok to jedno z najważniejszych świąt w chińskiej kulturze. W tym roku jego obchody rozpoczną się 22 stycznia. Chiński rok będzie trwał do 9 lutego 2024. Kalendarz chiński jest oparty na ruchu księżyca i nie trwa 365 dni. Z tego powodu data obchodów jest ruchoma.

Chiński Nowy Rok to także Święto Wiosny. Trwa piętnaście dni. W ostatni dzień obchodzi się Święto Latarni.

Jak w Chinach świętują rozpoczęcie roku 2023?

Święto Wiosny w kulturze chińskiej należy celebrować w gronie rodzinnym. Chińczycy na potęgę wracają wtedy w rodzinne strony. Stąd zjawisko, które żartobliwe nazywane jest największą doroczną migracją świata. Publiczne środki transportu są przeciążone i można spotkać się z problemami z komunikacją. Przez wagę święta, trzy pierwsze dni Nowego Roku są wolne od pracy.

Jakie tradycje związane są z Chińskim Nowym Rokiem?

Zdjęcie Chiński Rok Królika będzie przełomowym czasem w naszym życiu / 123RF/PICSEL

Nowy Rok i Święto Wiosny wiązało się początkowo z sezonem rolniczym. W trakcie rozwoju kultury chińskiej pojawiały się kolejne nowe zwyczaje i rytuały. Dużą wagę przywiązuje się w tym okresie do jedzenia. Północna część Chin słynie z pierożków jiaozi, których nazwa brzmi podobnie do wyrażenia zmiana roku. Natomiast na południu i wschodzie Chin przyrządza się ciasto z mąki ryżowej o nazwie niangao. Ma ono przynieść w nadchodzącym roku szczęście i dobrobyt.

Reklama

Przeczytaj także: Czy możemy uczyć się od Japończyków? Problemy i wyzwania srebrnej ery

Kolorem, który króluje podczas obchodów, jest czerwień. To barwa, która jest najpomyślniejsza i przynosi szczęście. Czerwone dekoracje i malowidła zdobią ulice i domy. W tym kolorze są także lampiony. Mają one nawet swoje osobne święto - Święto Latarni. Jak już wspomnieliśmy, kończy ono dwutygodniowe obchody Nowego Roku. Noworoczną tradycją jest także puszczanie fajerwerków.

Chińczycy w Nowym Roku wymieniają się prezentami. Najczęściej przyjmują one formę czerwonych kopert, w których znajduje się pieniężny upominek. Zwykle kierowane są do dzieci.

Jaki będzie chiński rok 2023?

Nadchodzący rok będzie rokiem Królika. Żywiołem, który jest do niego przypisany, jest woda. Osoby spod tego znaku są zwykle spokojne i niekonfliktowe. Problemy rozwiązują samodzielnie i po cichu. Unikają konfrontacji. Takie osoby są uprzejme, gościnne i skromne.

Woda z kolei jest symbolem elastyczności i delikatności. Może być niebezpieczna i silna albo łagodna i pasywna. Osoby, które mają jej element, charakteryzują się często dobrze rozwiniętą intuicją i skłonnością do wywierania wpływu na innych.

Czytaj także: Wróżka Aida zwróciła się z apelem do Polaków. Oto co wydarzy się w najbliższych tygodniach

Zdjęcie W roku Królika unikajmy konfliktów i wrogości / 123RF/PICSEL

Możemy spodziewać się, że chiński rok 2023 będzie spokojny. Przez symbolikę Królika upłynie pod znakiem rodziny i ciepła.

To rok, w którym wrogość i agresja nie przyniosą nam nic dobrego. Powinniśmy się w nim kierować konsekwencją i wytrwałością. To one sprawią, że w bliskiej przyszłości osiągniemy nasze cele. Królik jest znakiem upartym i niezwykle ambitnym. To czas, kiedy powinniśmy poświęcić czas na uczciwą pracę oraz budowanie i pogłębianie relacji.

Może nie być to jednak dobry okres dla ekstrawertyków. Królik nie lubi konfrontacji, woli ukrywać swoje problemy i trudności, jest raczej introwertyczny. Stworzy to okazję do dowiedzenia się rzeczy o sobie. To rok, w którym odkryjemy, jakie są nasze potrzeby i pragnienia. Skupimy się na własnych emocjach. Może zmusić ekstrawertyków do chwil samotności, które mogą sprawiać dyskomfort.

Zobacz także: Kalendarz biodynamiczny 2023 dla ogrodnika. Co kiedy siać według Księżyca?